İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Meteoroloji'den İstanbul'a kar müjdesi!
Meteoroloji'den İstanbul'a kar müjdesi!
Muharrem İnce CHP'den istifa etti
Muharrem İnce CHP'den istifa etti
Ryan Donk'un paylaşımına Fatih Terim'den cevap:
Ryan Donk'un paylaşımına Fatih Terim'den...
Meteoroloji'den 4 ile fırtına uyarısı!
Meteoroloji'den 4 ile fırtına uyarısı!

Osman Kavala kimdir, neden tutuklandı?

Osman Kavala kimdir? Osman Kavala nereli? Osman Kavala kaç yaşında? Osman Kavala niçin tutuklandı? Osman Kavala'nın davasında son durum ne? Gezi Parkı olaylarının yöneticisi ve organizatörü olmasından dolayı tutukluluğu istenen iş adamı Osman Kavala'nın hayatı hakkındaki detaylar ve tutukluluğunun istenmesinin nedenleri herkes tarafından merakla araştırılıyor.

10 Şubat 2021 Çarşamba 00:01
Osman Kavala kimdir, neden tutuklandı?
Takip Et:

Osman Kavala Kim? Osman Kavala Neden Tutuklandı?

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada, Anadolu Kültür AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın da arasında bulunduğu 9 sanık hakkında verilen beraat kararlarını bozdu. Herkes Osman Kavala’nın kim olduğunu ve hakkındaki detayları merakla araştırıyor.

Sosyal mecralarda ve haber bültenlerinde adından sıklıkla bahsettiren isimler arasında yer alan Osman Kavala, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Ayşe Buğra’nın kocasıdır. Herkes Osman Kavala’nın hayatı hakkındaki detayları merakla araştırıyor.

Osman Kavala Kimdir?

Osman Kavala, 1957 yılında Paris’te dünyaya gelmiştir. İstanbul’da Robert Lisesi’ni bitirmesinin ardından Manchester Üniversitesi Ekonomi bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır.

Babası Mehmet Kavala'nın 1982 yılında vefat etmesinin ardından, Kavala Grubu'nda yönetici olarak çalışmaya başlayan Osman Kavala, İletişim yayınlarının kurucuları arasında yer aldı.

Osman Kavala, Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanlığı’yla beraber Açık Toplum Vakfı, TESEV, TEMA Vakfı, Tarih Vakfı, Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü, Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı gibi pek çok sivil toplum örgütünde kurucu üye, yönetim kurulu üyesi veya danışma kurulu üyesi olarak görev alıyor.

Osman Kavala Hangi Tarihte Tutuklu Yargılandı?

Osman Kavala, 1 Kasım 2017 tarihinde tutuklu yargılandı. Gezi Parkı olayları, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 17-25 Aralık kumpasları ve 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutukluluğu istenen Osman Kavala, Gezi Parkı olaylarında yönetici ve organizatör olma suçlarından dolayı tutuklu olarak yargılandı. Osman Kavala, hala cezaevinde tutuklu olarak kalıyor.



Son Güncelleme: 10.02.2021 00:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Osman KavalaOsman Kavala TutukluOsman Kavalanın Tutuklanma NedeniOsman Kavala Gezi Parkı Olayları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tüm tutuklama kararları reddedildi
Tüm tutuklama kararları reddedildi
Konya'da ard arda deprem!
Konya'da ard arda deprem!
Süper Loto 9 Şubat 2021 sonuçları
Süper Loto 9 Şubat 2021 sonuçları
Adalet Bakanlığı 5 bin Uzlaştırmacı personel alımı yapacak!
Adalet Bakanlığı 5 bin Uzlaştırmacı personel alımı yapacak!
Yolun kenarında jandarma ekipleri tarafından bulunan yaralı tilki tedavi altına alındı
Yolun kenarında jandarma ekipleri tarafından bulunan yaralı tilki tedavi altına alındı
Asma kattan düşen apartman görevlisi feci şekilde can verdi
Asma kattan düşen apartman görevlisi feci şekilde can verdi

Popüler Haberler

Survivor 2021 5. Hafta halk oylaması SMS sıralaması belli oldu mu? EXXEN Survivor halk oylaması ünlüler gönüllüler SMS sıralamasında kim kaçıncı oldu? Survivor SMS sıralaması nasıl oluştu?
Süt parası başvurusu nasıl yapılır? 2021 Süt parası nereden alınır?
10 Şubat 2021 Çarşamba evde bakım parası yatan iller güncel listesi
Altın ne kadar oldu? 10 Şubat 2021 Çarşamba Güncel altın fiyatları 10 Şubat 2021 Çarşamba – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 10 Şubat 2021 Çarşamba güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim 10 Şubat 2021 Çarşamba indirim broşürü aktüel ürünler listesi
Güncel gümüş fiyatları 10 Şubat 2021 Çarşamba – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 10 Şubat 2021 Çarşamba Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? 10 Şubat 2021 Çarşamba
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 10 Şubat 2021 Çarşamba
Sadakatsiz Asya’ya kim saldırdı?
KPSS 2020 sınavı ne zaman yapılacak ? ÖSYM sınav takvimi belli oldu mu?
ÖSYM ALES sınavı ne zaman yapılacak? Sınav tarihi ve Giriş belgesi sorgulama
Numaradan isim nasıl bulabilirim? Numaradan isim sorgulama, bulma, öğrenme işlemleri
2021 işkur işsizlik maaşı ne kadar oldu? Asgari ücret zammı sonrası maaşa göre ödenen en düşük işsizlik maaşı ödemeleri güncel rakamları
Kanal D canlı yayın akışı 10 Şubat 2021 Çarşamba Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Bankaların güncel kredi faiz oranları 10 Şubat 2021 Çarşamba
Findeks notumu nasıl öğrenebilirim? 2021 Ücretsiz findeks sorgulama nasıl yapılır?
Engelli vatandaşların TOKİ kontenjan hakları ne kadardır?
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 10 Şubat 2021 Çarşamba EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Kanal 7 canlı yayın akışı 10 Şubat 2021 Çarşamba Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.