Osman Kavala kimdir, neden tutuklandı?

Osman Kavala Kim? Osman Kavala Neden Tutuklandı?

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada, Anadolu Kültür AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın da arasında bulunduğu 9 sanık hakkında verilen beraat kararlarını bozdu. Herkes Osman Kavala’nın kim olduğunu ve hakkındaki detayları merakla araştırıyor.

Sosyal mecralarda ve haber bültenlerinde adından sıklıkla bahsettiren isimler arasında yer alan Osman Kavala, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Ayşe Buğra’nın kocasıdır. Herkes Osman Kavala’nın hayatı hakkındaki detayları merakla araştırıyor.

Osman Kavala Kimdir?

Osman Kavala, 1957 yılında Paris’te dünyaya gelmiştir. İstanbul’da Robert Lisesi’ni bitirmesinin ardından Manchester Üniversitesi Ekonomi bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır.

Babası Mehmet Kavala'nın 1982 yılında vefat etmesinin ardından, Kavala Grubu'nda yönetici olarak çalışmaya başlayan Osman Kavala, İletişim yayınlarının kurucuları arasında yer aldı.

Osman Kavala, Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanlığı’yla beraber Açık Toplum Vakfı, TESEV, TEMA Vakfı, Tarih Vakfı, Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü, Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı gibi pek çok sivil toplum örgütünde kurucu üye, yönetim kurulu üyesi veya danışma kurulu üyesi olarak görev alıyor.

Osman Kavala Hangi Tarihte Tutuklu Yargılandı?

Osman Kavala, 1 Kasım 2017 tarihinde tutuklu yargılandı. Gezi Parkı olayları, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 17-25 Aralık kumpasları ve 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutukluluğu istenen Osman Kavala, Gezi Parkı olaylarında yönetici ve organizatör olma suçlarından dolayı tutuklu olarak yargılandı. Osman Kavala, hala cezaevinde tutuklu olarak kalıyor.