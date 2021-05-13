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'Oruçluyum benimle tartışmayın' dedi kurşunların hedefi oldu

Gaziantep'te husumetli olduğu kişilerle karşılaşan Ömer Faruk Canbay, 5 kişi tarafından darp edildi. 'Oruçluyum benimle tartışmayın' diyen genç, kalbinden vurularak hayatını kaybetti.

13 Mayıs 2021 Perşembe 22:42
'Oruçluyum benimle tartışmayın' dedi kurşunların hedefi oldu
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Olay, Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 26 yaşındaki Ömer Faruk Canbay iftar saatinden önce aralarında husumet olan 5 kişiyle sokak ortasında tartışmaya başladı.

Uyarmasına rağmen saldırdılar

Sokakta diğer kişilerle tartışmaya başlayan Canbay, ‘Oruçluyum benimle tartışmayın’ demesine rağmen saldırıdan kurtulamadı. Genç öldüresiye darp edilirken olayı gören mahalle sakinleri kavgayı ayırdı.

Geri gelip kurşunladılar

Kavgadan sonra olay yerinden kaçan 5 saldırgandan 3’ü yeniden Canbay’ın evinin önüne gelerek bu kez sopalarla saldırdı. Bu sırada içlerinden biri yanında getirdiği tabanca ile genci kalbinden vurdu.

Hastanede yaşam savaşını kaybetti

Kalbine isabet eden kurşun nedeniyle ağır yaralanan genç sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. 26 yaşındaki Ömer Faruk Canbay, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Gencin cansız bedeni otopsi için morga gönderilirken, kavgaya karışan 3 kişi gözaltına alındı.


Son Güncelleme: 13.05.2021 22:42
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Anahtar Kelimeler:
GaziantepŞahinbeyömer Faruk Canbay
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