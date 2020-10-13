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Oruç Reis Doğu Akdeniz'e indi, gerilim yeniden başladı!

Oruç Reis sismik araştırma gemisinin yeniden Akdeniz’de açılması ardından Yunanistan, ABD ve Almanya’dan tepkiler gelmeye başladı. Yunanistan hükümet sözcüsü Petsas, Türkiye ile istikşafi görüşmelere son vereceklerini dile getirdi…

13 Ekim 2020 Salı 21:46
Oruç Reis Doğu Akdeniz'e indi, gerilim yeniden başladı!
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Türkiye’nin Antalya’da bir süredir bakım alınan sismik araştırma gemisi Oruç Reis geçtiğimiz gün görevini yerine getirmek için yeniden limandan ayrılmıştı. Doğu Akdeniz’deki çalışmalarına kaldığı yerden devam eden Oruç Reis, Yunanistan tarafından krizin yeniden başlamasına neden oldu.

Yunanistan hükümet sözcüsü Stelyos Petsas, “Oruç Reis gemisi bölgede var oldukça Türkiye ile istikşafi görüşmeler yapamayız” açıklamasında bulundu. Aynı zamanda Türkiye’nin adaların silahsızlandırılmasına yönelik talebine ise şu açıklamalarla yanıt verdi;

“Bu ada 1947'de Yunanistan ile İtalya arasında yapılan Paris Antlaşması ile Yunanistan'a geçti. Türkiye bu anlaşmada taraf olmadığı için söz hakkı olamaz. Yunanistan casus belli'lerle tehdit edildikçe hiçbir Yunan hükümeti adaların silasızlandırılmasını tartışmaya açamaz”


Diğer yandan Yunanistan Başbakanı Kryakos Miçotakis ise AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir telefon görüşmesi yaptı ve Türkiye hakkında şikayette bulundu. Bu durumun 15-16 Ekim AB Zirvesi’nde görüşülmesini talep etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Michel’le yaptığı telefon görüşmesinde Ankara tarafından önerilen Doğu Akdeniz Konferansının yapılabilmesi için somut adımlar atılması talebinde bulundu.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise bugün Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ı ziyaretinden önce Türkiye’y provokasyon ile suçlayarak Meis çevresinde doğalgaz arama faaliyetlerini durdurması talebinde bulundu. Yunan basını tarafından yapılan haberlerde ise Maas’ın yarın Ankara’ya yapacağı ziyareti iptal ettiği ifade edildi.

ABD’nin ise Yunanistan’a destek veren bir açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Morgan Ortagus tarafından yapılan açıklamada, “Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de faaliyetlerine yeniden başlama açıklamasından üzüntü duyduk. Türkiye'den Yunanistan ile istikşafi müzakerelere başlamasını ve hesaplı provokasyonlara son vermesini talep ediyoruz” ifadelerine yer verildi.



Son Güncelleme: 13.10.2020 21:46
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Anahtar Kelimeler:
Doğu AkdenizOruç ReisTürkiyeYunanistan
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