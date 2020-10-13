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Oruç Reis çalışmalar için Doğu Akdeniz’e yeniden açıldı

Antalya Limanı’nda bir süredir bakım ve ikmal işlemleri için demirleyen Oruç Reis Sismik Araştırm Gemisi çalışmalar için Doğu Akdeniz’e yeniden açıldı. Gemi Meis Adası’nın güneyinde 10 gün boyunca çalışmalarına devam edecek…

13 Ekim 2020 Salı 07:25
Oruç Reis çalışmalar için Doğu Akdeniz’e yeniden açıldı
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Doğu Akdeniz’de Yunanistan ile yaşanan gerilim sonrasında Oruç Reis yeniden çalışmalarına devam ediyor. Yayımlanan NAVTEX ile birlikte Kaş ve Meis Adası’nın güneyinde 10 gün boyunca çalışmalarını sürdüreceği ifade edilen Oruç Reis gemisinin Antalya Liman’ından ayrıldığı görüldü.


Diğer yandan Oruç Reis gemisi Kaş’a doğru ilerlerken TSK’ya ait 2 fırkateynin de dün akşam saatlerinde Antalya’nın Demre ilçesine geldiği ifade edildi.

Bakan Dönmez Paylaşımda Bulundu

Diğer yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında “Oruç Reis sismik araştırma gemimizin bakım çalışmaları tamamlandı. Gemimiz, Akdeniz'in röntgenini çekmek için demir aldı. Araştırmaya, kazmaya ve haklarımızı korumaya devam edeceğiz. Varsa, mutlaka bulacağız” dedi.



Son Güncelleme: 13.10.2020 07:25
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Anahtar Kelimeler:
Oruç ReisDoğu AkdenizTSK
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