Oruç Reis çalışmalar için Doğu Akdeniz’e yeniden açıldı

Doğu Akdeniz’de Yunanistan ile yaşanan gerilim sonrasında Oruç Reis yeniden çalışmalarına devam ediyor. Yayımlanan NAVTEX ile birlikte Kaş ve Meis Adası’nın güneyinde 10 gün boyunca çalışmalarını sürdüreceği ifade edilen Oruç Reis gemisinin Antalya Liman’ından ayrıldığı görüldü.
Bakan Dönmez Paylaşımda Bulundu
Diğer yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında “Oruç Reis sismik araştırma gemimizin bakım çalışmaları tamamlandı. Gemimiz, Akdeniz'in röntgenini çekmek için demir aldı. Araştırmaya, kazmaya ve haklarımızı korumaya devam edeceğiz. Varsa, mutlaka bulacağız” dedi.
Son Güncelleme: 13.10.2020 07:25