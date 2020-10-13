Oruç Reis çalışmalar için Doğu Akdeniz’e yeniden açıldı

Doğu Akdeniz’de Yunanistan ile yaşanan gerilim sonrasında Oruç Reis yeniden çalışmalarına devam ediyor. Yayımlanan NAVTEX ile birlikte Kaş ve Meis Adası’nın güneyinde 10 gün boyunca çalışmalarını sürdüreceği ifade edilen Oruç Reis gemisinin Antalya Liman’ından ayrıldığı görüldü.

Bakan Dönmez Paylaşımda Bulundu

Diğer yandan Oruç Reis gemisi Kaş’a doğru ilerlerken’ya ait 2 fırkateynin de dün akşam saatlerinde Antalya’nın Demre ilçesine geldiği ifade edildi.

Diğer yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında “Oruç Reis sismik araştırma gemimizin bakım çalışmaları tamamlandı. Gemimiz, Akdeniz'in röntgenini çekmek için demir aldı. Araştırmaya, kazmaya ve haklarımızı korumaya devam edeceğiz. Varsa, mutlaka bulacağız” dedi.