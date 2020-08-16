Ortak makyaj malzemesi 35 kişiyi korona yaptı

Ordu Altınordu ilçesine Temmuz ayı sonunda düğün için gelen bir kadının makyaj malzemeleri ailesi ve arkadaşları tarafından ortak kullanılınca toplamda 35 kişiye korona virüs bulaştı. Vakaların artmasıyla mahalle genelinde karantina başlatıldı 14 gün süren karantina sonrası yapılan korona-virüs testlerinin negatife dönmesiyle karantina süreci sona erdi.

Gelişen bu olay sonrasında uzmanlar salgına dönüşen bu hastalığı herkesin ciddiye alması gerektiğini herkese görev düştüğünün ve kişisel eşyaların asla ortak kullanılmamasın konusunda uyarılarda bulundular.

