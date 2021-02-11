Orta Karadeniz'de fırtına bekleniyor

Karadeniz'e beklenen yağmur geliyor. Karadeniz'in orta kesimlerinde yarın kuvvetlibeklenirken yağışın İnebolu-Ordu ile-Bafra arasında yoğun bir şekilde etkisini göstereceği ifade edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, yarın öğle vakitlerinde orta karadenizde kuvvetli fırtına etkisini gösterecek. Yağışın İnebolu-Ordu ile Sinop-Bafra arasında yoğun bir şekilde etkisini göstereceği ifade edildi. Rüzgarın yer yer 50-75 km hıza ulaşabileceği konusunda uyarının bulunduğu açıklamada fırtınanın yarın geceye kadar devam edeceği bildirildi. Bu konuda vatandaşımızı uyarıyor, ulaşım konusunda sıkıntı yaşamamaları için gerekli tedbirleri almalarını ifade ediyoruz. Karadeniz bölgesi zaman zaman bu tip fırtınalara maruz kalmakta ve can ve mal kaybı ortaya çıkmaktadır. Vatandaşlarımızın dikkat etmesi gerekmektedir.