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Ormandaki vahşetin cezası belli oldu! İlişki iddiası ile ormanda katledilmişti

İstanbul Arnavutköy’de eşi Aynur Yünkutay ve çocukluk arkadaşı olan Murat Olğun ile ilişkileri olduğu iddiası ile ormanlık alana götürerek öldüren koca İbrahim Yünkutay’ın cezası belli oldu! 7 ay sonra yakalanan Yünkutay ifadesinde "Namusumuz için yaşıyoruz. Keşke böyle olmasaydı" dedi. Yünkutay, iki ayrı suçtan ceza aldığı öğrenildi.

18 Mayıs 2021 Salı 13:20
Ormandaki vahşetin cezası belli oldu! İlişki iddiası ile ormanda katledilmişti
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İstanbul Anavutköy’de yaşayan Aynur Yünkutay ve çocukluk arkadaşı Murat Olğun ile yaşadığı aşk iddiası yüzünden Aynur Yünkutay’ın kocası İbrahim Yünkutay ikiliyi ormanlık alana götürerek ikiliyi katletti. Olay sonrasında 7 ay sonra yakalanan Yünkutay, 38 yıl hapse mahkûm edildi.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık İbrahim Yünkutay, duruşmaya SEGBİS ile bağlandı. Öldürülen Aynur ve Murat’ın ailesi duruşmada ‘haksız tahrik’ ibaresine katılmadıklarını açıkladı.  Aileler “Maktuller arasında bir ilişki yoktu. Böyle bir şey olmuş olsa, maktul Murat Olğun'da da silah vardı, o da silahını kullanırdı.” dedi.

Aile ilişkilerinin olduğuna dair herhangi bir kanıt olmadığını, emin olmadan böyle bir eylemi gerçekleştirdiğini bu yüzden sanığın ceza almasını talep etti.

Sanığın avukatı ise müvekkilinin bu olayı 4 gün önce öğrendiğini söyledi. 4 gün beklediğini açıklama yapmaları için konuştuğunu açıkladı. Savunması için tutuklu Yünkutay ise "Benim psikolojik sorunlarımdan dolayı hastaneye sevk edeceğim söylenmişti. Eşimin ilişkisini annesi de biliyordu. Hatta annesi de tepki göstermişti. Psikolojim bozuktur.” dedi.

Mahkeme heyeti ise ‘kasten öldürme’ suçu ile 20 yıl, Murat Olğun'a yönelik ise 'Haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırdı.

 

 


Son Güncelleme: 18.05.2021 13:20
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Anahtar Kelimeler:
ArnavutköyOrman
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