Ormanda silah buldu, kendisini vurdu!

İstanbul, Belgrad Ormanında meydana gelen olayda, yerde silah bulan kişi silahı incelerken kendisine ateşledi. Kendini kanından vuran şahış hastaneye kaldırıldı. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Dün Sarıyer Belgrad Ormanı'nda meydana gelen olayda, iddiaya göre Mehmet Uğur Keleş, dün orman yürüyüşüne çıktı. Ormanda yürüyüş yaptığı esnada bir ssilah bulan Keleş, silahı incelemeye başladı. Keleş silahı incelerken aniden ateş almasıylakanından yaraladı.

Silah sesini ve Keleş'in bağırma sesini duyan vatandaş, Keleş'in yerde yattığını görünce polis ve sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri yaralı Keleş'i ambulansa taşıdı. O esnada olayı polise anlatan Keleş, “Ormanda yürüyordum bir silah buldum. Silahı inceleyip, kontrol ederken ateş aldı. Kanımdan yaralandım” dedi. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.