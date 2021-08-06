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Orman yangınlarında son durum! Antalya, kontrol altına alındı..

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya'nya bağlı Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerinde devam eden orman yangınların kontrol altına alındığını duyururken, bölgelerde soğutma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

06 Ağustos 2021 Cuma 16:46
Orman yangınlarında son durum! Antalya, kontrol altına alındı..
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Türkiye 10 gündür bir çok ilde çıkan orman yangınlarıyla mücadele ederken yangın bölgelerinde son dakika haberleri peş peşe gelmeye başladı. Yangın bölgelerinde son durumları Twitter hesabından aktaran Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya'nın Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerinde çıkan yangınların kontrol altına alındığını ve bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Burdur Tefenni'deki yangının kontrol altına alındığını söyleyen Balkan Pakdemirli, Alan Yaylasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktığını ve ekiplerin bölgeye giderek yangına müdahale ettiğini belirtti.

Muğla'nın Marmaris, Milas, Köyceğiz, Seydikemer ve Kavaklıdere ilçelerinde devam eden orman yangınlarında müdahalenin yoğun olarak gerçekleştirilmesi sonrası yangının üç bölgeye düştüğü bilgisini paylaşan Bakan Pakemirli, Turunç Mahallesi'nin zirvelerindeki alevlerin söndürülmesi ve aynı zamanda da soğutma çalışmaları devam ettiğini kaydetti. 

"MUĞLA'DA YANGINLAR ÜÇ BÖLGEDE AKTİF"

Muğla Köyceğiz ilçesindeki Çayırhisar Mahallesi ile Akköprü mevkiinde yangınların devam ettiği, yine Muğla merkeze bağlı Kozağaç İkizce hattındaki Şenyayla ve Bayır Yumaklı mevkilerinde de yangınların halen sürdüğünü söyleyen Pakdemirli, yangının üç bölgede aktif olarak devam ettiğini ve ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalelerinin tüm hızıyla sürdüğünü aktardı.

Aydın'ın Karacasu ilçesindeki orman yangınlarında ise yangınını kontrol altına alma çalışmaları tüm hızıyla devam ederken Alemler Mahallesindeki Karıncalı Dağı eteklerindeki alevlere 4 gündür müdahale eden Orman İşletme Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerine 1 helikopterin destek verdiği bildirildi.

Gölbaşı Mahallesine yakın bir bölgede çıkan yangına ise Orman Bölge Müdürlüğü ile birlikte Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler sevk edilirken söndürme çalışmalarında İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA'larında katıldığı aktarıldı.


Son Güncelleme: 06.08.2021 16:46
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Anahtar Kelimeler:
AntalyaSon DurumOrman YangınlarıMuğla
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