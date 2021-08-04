Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Kalemler bölgesine giden ve burada incelemelerde bulunan Bakan Çavuşoğlu, bölgede rüzgarların çok kuvvetli olduğunu ve yangınla olan mücadeledeki en önemli engelinde rüzgar olduğunu belirterek Gündoğmuş'un merkezindeki yangının kontrol altına alınmış olsa da Alanya ve Manavgat'tan sahil tarafında inmeye çalışan yangına müdahalelerin devam ettiğini söyledi. Hasar tespit çalışmalarının hızla devan ettiğini aktaran Bakan Çavuşoğlu, vatandaşlardan gelen taleplerin ivedilikle yerine getirildiğini ve 1 ay içerisinde de önek evlerin Manavgat'ta inşa edileceğini ifade ederek konuşmasında yangından etkilenmiş olan vatandaşlara yapılmasına karar verilen 50 bin TL'ye kadarki yardımların ilk başta 10 bin TL'lerini hesaplara yatırıldığını kaydetti.
Orman yangını felaketinden etkilenen vatandaşlara 10'ar bin TL destek gönderildi
Yaşanan orman yangını felaketinden etkilenen vatandaşlar için devlet 10 bin TL destek yardımını vatandaşların hesabına gönderdi. Haberi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu duyurdu.
04 Ağustos 2021 Çarşamba 17:36
Son Güncelleme: 04.08.2021 17:36