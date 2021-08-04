Orman yangını felaketinden etkilenen vatandaşlara 10'ar bin TL destek gönderildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yangın bölgesinde yaptığı incelemeler sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, yangından etkilenen ve evlerini kaybeden vatandaşlara yapılacak olan 50 bin liraya kadar olan yardımların ilk partisi olan 10'ar bin TL'nin vatandaşların hesaplarına yatırdıklarını söyledi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Kalemler bölgesine giden ve burada incelemelerde bulunan Bakan Çavuşoğlu, bölgede rüzgarların çok kuvvetli olduğunu ve yangınla olan mücadeledeki en önemli engelinde rüzgar olduğunu belirterek Gündoğmuş'un merkezindeki yangının kontrol altına alınmış olsa da Alanya ve Manavgat'tan sahil tarafında inmeye çalışan yangına müdahalelerin devam ettiğini söyledi. Hasar tespit çalışmalarının hızla devan ettiğini aktaran Bakan Çavuşoğlu, vatandaşlardan gelen taleplerin ivedilikle yerine getirildiğini ve 1 ay içerisinde de önek evlerin Manavgat'ta inşa edileceğini ifade ederek konuşmasında yangından etkilenmiş olan vatandaşlara yapılmasına karar verilen 50 bin TL'ye kadarki yardımların ilk başta 10 bin TL'lerini hesaplara yatırıldığını kaydetti.