Orman Genel Müdürlüğü 2 bin orman işçisi alacak!

Orman Genel Müdürlüğü
, orman yangınları ile mücadele ve ormancılık faaliyetlerinde çalıştırılmak üzere 2 bin orman işçisi
alınacağını duyurdu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
ise konu hakkında vatandaşlar tarafından oluşan yoğun talep üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı onayı ile 2 bin geçiçi işçi alımı yapılacağı müjdesini verdi.
Ayrıca 5620 sayılı kanuna göre görevli geçici işlerin ise 4 ay daha sürelerinin uzatılması gündem oldu. Kısa süre önce alınan işçilerin süreleri uzatılması yine Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından onaylanırken şu anda görev yapan işçilerin yüzü güldü. Bu anlamda işçiler 9 ay 29 gün olarak çalışacak.
Son Güncelleme: 21.05.2021 17:49
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