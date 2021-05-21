Orman Genel Müdürlüğü 2 bin orman işçisi alacak!

, orman yangınları ile mücadele ve ormancılık faaliyetlerinde çalıştırılmak üzerealınacağını duyurdu. Tarım ve Orman Bakanıise konu hakkında vatandaşlar tarafından oluşan yoğun talep üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı onayı ile 2 bin geçiçi işçi alımı yapılacağı müjdesini verdi.

Ayrıca 5620 sayılı kanuna göre görevli geçici işlerin ise 4 ay daha sürelerinin uzatılması gündem oldu. Kısa süre önce alınan işçilerin süreleri uzatılması yine Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından onaylanırken şu anda görev yapan işçilerin yüzü güldü. Bu anlamda işçiler 9 ay 29 gün olarak çalışacak.



