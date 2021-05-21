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Orman Genel Müdürlüğü 2 bin orman işçisi alacak!

Son dakika haberine göre Orman Genel Müdürlüğü’nde çalıştırılmak üzere 2 bin orman işçisi alınacak. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli birçok vatandaşın talepte bulunması üzerine geçici işçi alımı olacağını açıkladı.

21 Mayıs 2021 Cuma 17:49
Orman Genel Müdürlüğü 2 bin orman işçisi alacak!
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Orman Genel Müdürlüğü, orman yangınları ile mücadele ve ormancılık faaliyetlerinde çalıştırılmak üzere 2 bin orman işçisi alınacağını duyurdu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise konu hakkında vatandaşlar tarafından oluşan yoğun talep üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı onayı ile 2 bin geçiçi işçi alımı yapılacağı müjdesini verdi.

Ayrıca 5620 sayılı kanuna göre görevli geçici işlerin ise 4 ay daha sürelerinin uzatılması gündem oldu. Kısa süre önce alınan işçilerin süreleri uzatılması yine  Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından onaylanırken şu anda görev yapan işçilerin yüzü güldü. Bu anlamda  işçiler 9 ay 29 gün olarak çalışacak.


Son Güncelleme: 21.05.2021 17:49
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Anahtar Kelimeler:
Orman Genel Müdürlüğü2 Bin Orman IşçisiTarım Ve Orman BakanlığıBekir Pakdemirli
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