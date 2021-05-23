Örgüt lideri Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in, Muğla'daki villasına polis baskını!

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Fethiye Cumhuriyet Savcılığı'ndan talep edilen izinle birlikte suç örgütü lideri Sedat Peker'in Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan kardeşi Atilla Peker'in evine baskın düzenlendi. Düzenlenen operasyonda Peker’in kardeşi Atilla Peker ile o sırada yanında bulunan Yunus Olcay, gözaltına alındı.

Sedat Peker'in suç örgütüne üye olmak ve daha önceden hakkında adli işlem gerçekleştirilen Atilla Peker’in Fethiye'deki villasında bulunduğu bilgisini alan kaçakçılık ve organize şube ekipleri, adresi belirlene eve bir operasyon düzenleyerek Atila Peker ve Yunus Olcay'ı gözaltına alarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirdiler. Bugün öğle saatlerinde gerçekleştirilen irken emniyete getirilen Atilla Peker ve Yunus Olcay'ın, ifade işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

KARDEŞİ GÖZALTINA ALINAN SEDAT PEKER’DEN AÇIKLAMA

Sedat Peker, kardeşi Atilla Peker'in gözaltına alınması sonrasında Twitter hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. Peker, paylaşımında; Devletin kutsallığına inanmanın kendisi için acı bir durum olduğunu namusu maaşı kadar olan bazı bürokratları, Korkut Eken ile Mehmet Ağar’ın gözaltına alınmamasının nedenini soran Peker, sadece kardeşinin gözaltına alınması durumundan üzüntü duyduğunu belirtti.