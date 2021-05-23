Örgüt lideri Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in, Muğla'daki villasına polis baskını!

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Fethiye Cumhuriyet Savcılığı'ndan talep edilen izinle birlikte suç örgütü lideri Sedat Peker'in Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan kardeşi Atilla Peker'in evine baskın düzenlendi. Düzenlenen operasyonda Peker’in kardeşi Atilla Peker ile o sırada yanında bulunan Yunus Olcay, gözaltına alındı.
KARDEŞİ GÖZALTINA ALINAN SEDAT PEKER’DEN AÇIKLAMA
Sedat Peker, kardeşi Atilla Peker'in gözaltına alınması sonrasında Twitter hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. Peker, paylaşımında; Devletin kutsallığına inanmanın kendisi için acı bir durum olduğunu namusu maaşı kadar olan bazı bürokratları, Korkut Eken ile Mehmet Ağar’ın gözaltına alınmamasının nedenini soran Peker, sadece kardeşinin gözaltına alınması durumundan üzüntü duyduğunu belirtti.