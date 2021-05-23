İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
21 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altında
Son Dakika
21 Mayıs 2021 vaka tablosu...
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana...
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor? Uzman isimden çarpıcı yanıt
Son Dakika
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?...
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

Örgüt lideri Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in, Muğla'daki villasına polis baskını!

Suç örgütü lideri Sedat Peker’in, kardeşi Atilla Peker'in Muğla Fethiye'de bulunan villasında polis baskı düzenledi. Atilla Peker ve yanında bulunan Yunus Olcay, polis tarafından gözaltına alınırken Sedat Peker, kardeşinin gözaltına alınması sonrasında bir açıklama yaptı.

23 Mayıs 2021 Pazar 18:51
Örgüt lideri Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in, Muğla'daki villasına polis baskını!
Takip Et:

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Fethiye Cumhuriyet Savcılığı'ndan talep edilen izinle birlikte suç örgütü lideri Sedat Peker'in Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan kardeşi Atilla Peker'in evine baskın düzenlendi. Düzenlenen operasyonda  Peker’in kardeşi Atilla Peker ile o sırada yanında bulunan Yunus Olcay, gözaltına alındı.

Sedat Peker'in suç örgütüne üye olmak ve daha önceden hakkında adli işlem gerçekleştirilen Atilla Peker’in Fethiye'deki villasında bulunduğu bilgisini alan kaçakçılık ve organize şube ekipleri, adresi belirlene  eve bir operasyon düzenleyerek Atila Peker ve Yunus Olcay'ı gözaltına alarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirdiler. Bugün öğle saatlerinde gerçekleştirilen irken emniyete getirilen Atilla Peker ve Yunus Olcay'ın, ifade işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

KARDEŞİ GÖZALTINA ALINAN SEDAT PEKER’DEN AÇIKLAMA

Sedat Peker, kardeşi Atilla Peker'in gözaltına alınması sonrasında Twitter hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. Peker, paylaşımında; Devletin kutsallığına inanmanın kendisi için acı bir durum olduğunu namusu maaşı kadar olan bazı bürokratları, Korkut Eken ile Mehmet Ağar’ın gözaltına alınmamasının nedenini soran Peker, sadece kardeşinin gözaltına alınması durumundan üzüntü duyduğunu belirtti.


Son Güncelleme: 23.05.2021 18:51
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Sedat PekerAtilla PekerOperasyonGözaltı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Diyarbakır'da patlama mı oldu?
Diyarbakır'da patlama mı oldu?
İstinaf mahkemesi nedir? İstinaf mahkemeleri hangi davalara bakar? İstinaf mahkemeleri hakkında bilgiler
İstinaf mahkemesi nedir? İstinaf mahkemeleri hangi davalara bakar? İstinaf mahkemeleri hakkında bilgiler
Uğur Mumcu kimdir? Uğur Mumcu kaç yılında, nasıl öldürüldü? Uğur Mumcu suikastı yapanlar yakalandı mı?
Uğur Mumcu kimdir? Uğur Mumcu kaç yılında, nasıl öldürüldü? Uğur Mumcu suikastı yapanlar yakalandı mı?
Halil Falyalı kimdir? Sedat Peker'in bahsettiği Halil Falyalı ne iş yapıyor, kaç yaşıda? Halil Falyalı aslen nerelidir?
Halil Falyalı kimdir? Sedat Peker'in bahsettiği Halil Falyalı ne iş yapıyor, kaç yaşıda? Halil Falyalı aslen nerelidir?
Sedat Peker videolarını nereden çekiyor? Sedat Peker nerede, yakalandı mı?
Sedat Peker videolarını nereden çekiyor? Sedat Peker nerede, yakalandı mı?
Sedat Peker 7. videosu yayınlandı mı? Sedat Peker kaç video yayınlayacak?
Sedat Peker 7. videosu yayınlandı mı? Sedat Peker kaç video yayınlayacak?

Popüler Haberler

Exxen Leyla ile Mecnun ne zaman yayınlanır?
UEFA Konferans Ligi nedir, Türkiye'den hangi takımlar gidecek?
MEB 2021 okullar ne zaman kapacak, yaz tatili ne zaman başlayacak? Okullarda 2.dönem ne zaman bitiyor?
Seksenler Butik Ali kimdir? Gerçek adı nedir? Hakan Bulut nereli, yaşı kaç?
TV8 O Ses Türkiye Hadise'nin yerine kim gelecek? Yeni juri Gülşen mi oldu?
100.000 TL'ye kadar alınabilecek 2. el arabalar listesi
2021 Bu sene hac var mı? Suudi Arabistan’dan hac kontenjanları belli oldu!
Evlilik yeterlilik belgesi nedir? 2021 evlenme prosedürü
Türk telekom 10 gb bedava nasıl yapılır? 2021
Kadınlarda düz saç modelleri nelerdir? 2021 Harika düz saç örnekleri
Akbank Direkt Belgesiz İmzasız 10 Bin TL
Fındık fiyatları ne kadar oldu? Rize, Giresun Samsun, Trabzon fındık borsası fiyatları 23 Mayıs 2021 Pazar
Canlı izle İstanbulspor Altay TRT Spor şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle İstanbulspor – Altay maçı Selçuk Sports Netspor izle
Acil nakit ihtiyacı olan sicili bozuk vatandaşa kamu bankalarından anında kredi
Kripto piyasasında ayı sezonu nedir, ne kadar sürer? Kripto paralar ve Bitcoin ayı sezonuna girdi mi? Ayı tuzağı nedir, ne kadar sürer?
İhaleye katılım için SGK borç sınırı ne kadardır (2021)?
Bugün gram altın ne kadar oldu 24 Mayıs 2021 Pazartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Beni Bırakma dizisi oyuncu kadrosu ve dizi konusu
On numara 24 Mayıs Pazartesi çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
10.000 TL ayda ne kadar faiz geliri getirir 24 Mayıs 2021 Pazartesi Hangi banka ne kadar kazanç verir?
Güncel gümüş fiyatları 24 Mayıs 2021 Pazartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.