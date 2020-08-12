Ordu'da vahşet! Sevgilisini ve kendisini benzin dökerek yaktı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde meydana gelen olayda mahalle sakinlerinin yangın ihbarı yapması üzerine ekipler olay yerine gitti. Öğrenilen bilgilere göre 22 yaşındaki Soner Durgun isimli kişinin, birlikte yaşadığı 31 yaşındaki sevgilisi Merve Yeşiltaş ile yangında kaldığı anlaşıldı. İki kişi ikinci derece yanık teşhisiyle ambulansla Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Genç kadın yaşamını yitirdi

Polis ekiplerinin Soner Durgun’a yaptığı sorguda, Durgun’un beraber yaşadığı sevgilisi ile tartıştıklarını ardından motoru benzini ile hem sevgilisini hem de kendisini yakmaya çalıştığını itiraf etti.

Sevgilisi tarafından benzin dökülerek yakılan Merve Yeşiltaş, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Soner Durgun’un ise hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.