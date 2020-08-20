Ordu'da mezarlık manzaralı huzurevi!

Ordu’nun Fatsa ilçesinde 1 yıl önce inşaatı tamamlanan Fatsa Huzurevi’nin pencerelerinden asri mezarlık görünüyor. Huzurevinde kalan yaşlılar her gün defnedilen insanları izlemek zorunda kalırken, ölüm düşüncesi akıllarından bir an bile çıkmıyor.

Mezarlık manzaralı huzurevi yaşlıları huzursuz ediyor

Huzurevinin bulunduğu mahallenin muhtarı İsmet Burgu, mezarlığın uzun yıllardır ilçede bulunduğunu ve huzureviyle mezarlığın yan yana olduğu için mutlu olduklarını dile getirdi. Burgu, ‘’Huzurevinde yaşayanlar ölmek istemiyor. Huzurevinde kalanların aklına ölüm geliyor, yaşadıkları için kendilerini şanslı hissediyorlar.’’ dedi.