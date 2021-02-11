İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Arda Turan'a verilen ceza için yaptığı itiraza ret kararı verdi!
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Arda...
Uzay programına katılacak Türk astronotlarda aranılan özellikler!
Son Dakika
Uzay programına katılacak Türk astronotlarda...
Çift maskenin virüse karşı daha korunaklı olduğu ortaya çıktı
Çift maskenin virüse karşı daha...
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine satış yasağı geliyor!
Son Dakika
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine...

Ordu'da facia! Katı atık ayrıştırma merkezinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu!

Ordu'da yaşanan korkunç olayda katı atık ayrıştırma merkezinde yeni doğmuş bebeğin cansız bedebi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken bebeğin cansız bedeni otopsi için hastane morguna gönderildi.

11 Şubat 2021 Perşembe 22:13
Ordu'da facia! Katı atık ayrıştırma merkezinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu!
Takip Et:

Ordu’da yaşanan akıl almaz olayda katı atık ayrıştırma merkezinde yeni doğmuş bir bebeğin cansız bedeni bulundu. Skandal olay sonrasında bölgeye yönlendirilen ekipler olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Yaşanan olay, Ordu’nun Ünye ilçesine bağlı Cevizdere Mahallesinde meydana geldi. Skandal olayda yeni doğmuş bir bebeğin cansız bedeni katı atık ayrıştırma merkezinde bulundu. Kız bebek olduğu belirlenen cansız beden sonrasında Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından incelemeler yapıldı. Bebeğin cansız bedeni otopsi için Ünye Devlet Hastanesinde morga kaldırıldı.

 



Son Güncelleme: 11.02.2021 22:13
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
OrduFaciaKorkunç OlayBebekKatı Atık Ayrıştırma MerkeziSoruşturma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Van'da zimmetine 795 bin TL para geçiren banka çalışanına tutuklama!
Van'da zimmetine 795 bin TL para geçiren banka çalışanına tutuklama!
Balıkesir'de fabrikadan kamyonetle talaş çalan iki kişi yakalandı
Balıkesir'de fabrikadan kamyonetle talaş çalan iki kişi yakalandı
Balıkesir'de haklarında arama kararı verilmiş 18 kişi yakalandı
Balıkesir'de haklarında arama kararı verilmiş 18 kişi yakalandı
Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı
Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı
Bitlis'te düzenlenen PKK operasyonlarında 2 kişinin tutuklandığı açıklandı!
Bitlis'te düzenlenen PKK operasyonlarında 2 kişinin tutuklandığı açıklandı!
Son anket çalışmalarında Cumhur İttifakı yine kan kaybetti!
Son anket çalışmalarında Cumhur İttifakı yine kan kaybetti!

Popüler Haberler

O Adam Oldun Mu programı Exxen başvuru formu ve whatsapp iletişim numaraları
Gönül Dağı dizisi Hemşire Elif’i kim canlandırıyor? Zümre Meğreli'nin biyografisi
Kuzey Yıldızı dizisi Fahriye (Ayçin İnci) kimdir?
Kuzey Yıldızı dizisi Şahika kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Güneş Emir kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Gönül Dağı dizisindeki Zeynep karakteri kimdir? Güliz Aybay nereli, yaşı kaç?
İbo ne zaman vuruldu? İbrahim Tatlıses'i kim, neden vurdu?
Kuzey Yıldızı dizisinin çekim yeri neresi? Hangi il ve semtte çekimler yapılmakta?
Sen Çal Kapımı dizisi Prens Seymen kimdir? Mert Öcal nerelidir?
Gönül Dağı dizisi Selami kimdir? Eser Eyüboğlu kimdir, nereli yaşı kaç?
Gönül Dağı dizisi Fikret kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Ruhi Sarı kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
MEB 2020 Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) Ne Zaman Yapılacak?
Savaşçı Gökhan Üsteğmen kimdir? Gerçek adı nedir? Taner Şahin hakkında bilgiler
Türkiye’nin karantinaya uyan kişi sayısı ve evde kalma oranı ne kadar?
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 7 Şubat 2021 Pazar TRT EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Şeref Sözü dizisinin Faruk Malik'i Aras Aydın'ın hayat hikayesi!
Gönül Dağı dizisinin Zahide'yi Ecem Özkaya'nın hayat hikayesi!
Gönül Dağı dizi oyuncusu Serdar kimdir? Utku Ateş hakkında bilgiler
Bitcoin nereden ve nasıl alınır?
Gönül Dağı hangi günler yayınlanıyor? TRT1 Gönül Dağı tekrar bölümleri ne zaman?
Gönül Dağı dizisi Cemile karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Nazlı Pınar Kaya kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Gönül Dağı dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti hangi şehirde, hangi semtde

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.