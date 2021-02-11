Ordu'da facia! Katı atık ayrıştırma merkezinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu!

Ordu’da yaşanan akıl almaz olayda katı atık ayrıştırma merkezinde yeni doğmuş bir bebeğin cansız bedeni bulundu. Skandal olay sonrasında bölgeye yönlendirilen ekipler olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Yaşanan olay, Ordu’nun Ünye ilçesine bağlı Cevizdere Mahallesinde meydana geldi. Skandal olayda yeni doğmuş bir bebeğin cansız bedeni katı atık ayrıştırma merkezinde bulundu. Kız bebek olduğu belirlenen cansız beden sonrasında Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından incelemeler yapıldı. Bebeğin cansız bedeni otopsi için Ünye Devlet Hastanesinde morga kaldırıldı.