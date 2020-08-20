Ordu'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 5 yaralı!

Ordu’nun Ünye ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada 1 vatandaş hayatını kaybederken 5 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralanan Samet Ç. ve Murat Ç. gözaltına alındı.

Ordu’nun Ünye ilçesinde Liseler Mahallesi Irmak Caddesinde bulunan Pazar yerinde iki grup arasında nedeni bilinmeyen sebepten ötürü tartışma yaşandı. Sözlü tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşürken Ecevit K, Onur K, Ferhat K, Cuma K, Samet Ç. ve Murat Ç. taş ve bıçak darbeleri nedeni ile yaralandı.

Olayın vatandaşlar tarafından ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve ambulansı ekibi gönderildi. 112 ekipleri tarafından yaralılara ilk olarak olay yerinde müdahale edildikten sonra 5 yaralı Ünye Devlet hastanesine gönderildi. Ecevit K. Yapılan tüm müdahalelere rağmen vefat etti.

Yaralıların tedavileri sonrasında bıçağı kullandığı belirlenen Samet Ç. ve Murat Ç. gözaltına alındı.