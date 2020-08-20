İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan adayı Joe Biden’in açıklamalarına tepki!
Son Dakika
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan...
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve Zehra Zümrüt Selçuk'a teşekkür etti
Son Dakika
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve...
Emeklilere tam 1200 TL ödeme yapılacak!
Son Dakika
Emeklilere tam 1200 TL ödeme...
Ordu'da mezarlık manzaralı huzurevi!
Ordu'da mezarlık manzaralı huzurevi!

Ordu'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 5 yaralı!

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada 1 vatandaş hayatını kaybederken 5 kişinin yaralandığı belirtildi. Hastaneye kaldırılan 5 kişiden 2'si tedavileri sonrasında polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

20 Ağustos 2020 Perşembe 22:47
Ordu'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 5 yaralı!
Takip Et:

Ordu’nun Ünye ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada 1 vatandaş hayatını kaybederken 5 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralanan Samet Ç. ve Murat Ç. gözaltına alındı.


Ordu’nun Ünye ilçesinde Liseler Mahallesi Irmak Caddesinde bulunan Pazar yerinde iki grup arasında nedeni bilinmeyen sebepten ötürü tartışma yaşandı. Sözlü tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşürken Ecevit K, Onur K, Ferhat K, Cuma K, Samet Ç. ve Murat Ç. taş ve bıçak darbeleri nedeni ile yaralandı.

Olayın vatandaşlar tarafından ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve ambulansı ekibi gönderildi. 112 ekipleri tarafından yaralılara ilk olarak olay yerinde müdahale edildikten sonra 5 yaralı Ünye Devlet hastanesine gönderildi. Ecevit K. Yapılan tüm müdahalelere rağmen vefat etti.

Yaralıların tedavileri sonrasında bıçağı kullandığı belirlenen Samet Ç. ve Murat Ç. gözaltına alındı.



Son Güncelleme: 20.08.2020 22:47
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ordu'da mezarlık manzaralı huzurevi!
Ordu'da mezarlık manzaralı huzurevi!
İki şehirde daha Covid-19 kısıtlaması yeniden başladı!
İki şehirde daha Covid-19 kısıtlaması yeniden başladı!
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti!
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti!
Zonguldak Alaplı'da silahlı saldırgan dehşet saçtı 1'i kadın olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetti!
Zonguldak Alaplı'da silahlı saldırgan dehşet saçtı 1'i kadın olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetti!
İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu'dan POMEM ile alınacak 7.000 polis hakkında açıklama!
İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu'dan POMEM ile alınacak 7.000 polis hakkında açıklama!
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve Zehra Zümrüt Selçuk'a teşekkür etti
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve Zehra Zümrüt Selçuk'a teşekkür etti

Popüler Haberler

2020 Yedek astsubay olma şartları nedir, kimler başvurabilir?
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 20 Ağustos 2020 Perşembe E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
Vakıfbank emekli promosyonu ne kadar? 2020 Vakıfbank emekli promosyon şartları
SGK rapor parası nasıl alınır? 2020 SGK rapor parası sorgulama işlemleri
Bankaların sicili bozuk olanlar için kredi imkanları ve kredi şartları
Kanal 7 Güz Masalı dizisi kaç bölüm sonra final yapacak?
Türk Telekom’dan paketlere özel 10 GB hediye internet
Playstation 5 fiyatı ne kadar? PS5 Türkiye satış fiyatı belli oldu!
Koronavirüste kimler daha fazla risk altında? Korona virüs nasıl bulaşır?
Mahkeme Mahkeme kredi kartlarının aidatlarının geri ödenmesi için emsal karar verdi.! O parayı geri alabilirsiniz
Dünya çocuk kitapları haftası ne zamandır? Neden kutlanır?
Ankaragücü Beşiktaş maçını şifresiz veren yabancı tv kanalları
Rüyada gasp edildiğini görmek ne demektir? Rüyada gasp edildiğini görmenin anlamı, tabiri nedir?
24 TV Neler Oluyor Hayatta Programı sunucusu Hacı Ali Konuk kimdir? Sunucu hakkında bilgiler
Teknosa Black friday indirimleri olacak mı? Teknosa kara cuma indirim fırsatları ve kampanyaları
2020 Engelli Vatandaşlarımız İçin Kamu Kurumları Tarafından Sağlanan İndirim ve Haklar
2,5 lt Pepsi şişelerinin kapağından tüm operatörlere bedava internet kazanma şansı!
2020 İOKBS Bursluluk sınav tarihi ne zaman? Sınav tarihi kesinleşti mi?
Engelli raporu başvuru sorgulama işlemleri nasıl yapılır? 2020 sağlık bakanlığı engelli raporu sorgulama
Esnaf kredi borç erteleme imkanı 3 ay daha uzatıldı! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı!
Akbank 40.000 TL hemen onaylı anında acil kredi kampanyasına başvuru rekoru

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.