Ordu'da arazi kavgası katliama dönüştü! 2 kişi öldü, 4 kişi ağır yaralandı

Ordu’nun İkizce İlçesi’nde evden fındık toplamak için giden 55 yaşındaki Aziz T.’yi 66 yaşındaki ağabeyi Ramis T. sıkıştırdı. Ramis T. ‘’Buradan geçmeyeceksiniz demedim mi?’’ diyerek silahını çıkarıp ateşledi.

Öz babasına silah doğrultan amcasını engellemek isteyen oğul Hüseyin T. kurşunların hedefinde kaldı. Olay esnasında silahtan çıkan kurşunların hedefinde olan Muhammet T. ile Hüseyin’in annesi Saadet T.’ye isabet etti.

Olay yerinden ayrılan Ramis T. evine gitmekteyken patoza fındık veren kardeşi Mehmet T., Ersin T. ile Emre K.’yi ateşli silahla vurarak bir anda kayıplara karıştı.

Olay sonucunda Hüseyin T. ile Mehmet T. yaşamını yitirirken, Muhammet, Saadet T., Ersin T. ile Emre K ağır yaralandı.

Şüpheli Ramis T.’nin yakalanabilmesi için çalışma başlatıldı.