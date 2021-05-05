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Ordu’da 2.3 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberine göre Ordu’da 2.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 8 km derinlikte gerçekleştiği anlaşıldı.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 19:52
Ordu’da 2.3 büyüklüğünde deprem
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Karadeniz bölgesinin güzide illeri arasında bulunan Ordu’da deprem meydana geldi. Deprem yerden 8 km derinlikte gerçekleşti. Ordu’nun Fatsa ilçesinde gerçekleşen deprem 3.2 büyüklüğünde gerçekleşti. Konuyla ilgili Kandilli Rasathanesi açıklamalarda bulundu. Kandilli Rasathanesi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Ordu’nun en büyük ilçeleri arasında bulunan Fatsa‘da 3.2 büyüklüğünde küçük çaplı bir deprem ortaya çıktı.

Deprem neyse ki çevre il ve ilçelerde hissedilmedi. Deprem kendini çok hafif bir şekilde hissettirdi. Deprem hafif olsa da depremi hisseden vatandaşlarımız kendilerini sokağa attı. Son alınan bilgilere göre Ordu’nun Fatsa ilçesinde gerçekleşen depremde herhangi bir can ve mal kaybı olmadığı gelen bilgiler arasında yer alıyor. Ülkemiz deprem kuşağında olduğu için ülkenin çeşitli bölgelerinde zaman zaman depremler meydana gelebiliyor. Bu açıdan her zaman depreme hazırlıklı olmalıyız.




Son Güncelleme: 05.05.2021 19:52
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Anahtar Kelimeler:
OrduDeprem
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