Onur Seyit Yaran'ı vuran şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi

TRT ekranlarında yayınlanan Kalk Gidelim ile ün kazanan Best model Onur Seyit Yaman, geçtiğimiz gün sokak ortasında tartıştığı arkadaşı tarafından ateşli silahla vurulmuştu. Yaman’ı vuran kişi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Tutuklanarak cezaevine gönderildi
Olaydan sonra kaçan ve polis ekipleri tarafından yakalanan şüphelinin Yaran’ı başka arkadaşlarıyla aralarını bozduğu gerekçesiyle vurduğu öğrenildi. Serhat O. adliye tarafından çıkarılan nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Son Güncelleme: 25.09.2020 17:33