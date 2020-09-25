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Onur Seyit Yaran'ı vuran şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi

Kalk Gidelim dizisinde rol alan Best model Onur Seyit Yaran'ı vuran şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

25 Eylül 2020 Cuma 17:33
Onur Seyit Yaran'ı vuran şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi
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TRT ekranlarında yayınlanan Kalk Gidelim ile ün kazanan Best model Onur Seyit Yaman, geçtiğimiz gün sokak ortasında tartıştığı arkadaşı tarafından ateşli silahla vurulmuştu. Yaman’ı vuran kişi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


22 Ağustos günü Nişantaşı’nda meydana gelen olayda Best Model of The World birincisi Yaran, iki arkadaşıyla sokakta yürüdüğü sırada bir anda tartışmaya başladı. Serhat O. tartışma sırasında Yaran’a ateş edip olay yerinden uzaklaşmıştı. Vücuduna isabet eden kurşun nedeniyle yaralanan Yaran hastaneye kaldırılmıştı.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Olaydan sonra kaçan ve polis ekipleri tarafından yakalanan şüphelinin Yaran’ı başka arkadaşlarıyla aralarını bozduğu gerekçesiyle vurduğu öğrenildi. Serhat O. adliye tarafından çıkarılan nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Son Güncelleme: 25.09.2020 17:33
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Anahtar Kelimeler:
Onur Seyit YaranSon Dakika
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