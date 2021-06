Onur Can Özcan kimdir, kaç yaşındaydı? Onur Can Özcan nasıl öldü?

Son zamanlarda Onur Can Özcan kim? Sorusu gündemde olan araştırma konularından bir tanesi. Onur Can Özcan 3 Haziran 2018 Pazartesi gününde maalesef hayatını kaybetti. İntenette yayınlayarak fenomen olan Yaramızda Kalsın şarkısı ile herkesçe tanınan Onur Can Özcan’ın hayatı da merak edilmeye başlandı. İşte biyografisi..

Müzisyen Onur Can Özcan kim?

6 Kasım 1997 yılında dünyaya gelmiştir. Söz ve müziği kendisine ait olan ‘’Yaramızda Kalsın’’, ‘’Çilingir’’, ‘’Kibrit’’, ‘’Gülümse Kadın’’ ve ‘’ İntihaşk’’ gibi şarkıları ile tanınmaktadır.

Henüz 21 yaşında olan besteci, solist ve söz yazarı olan Onur Can Özcan, YouTube’da kendi çekip yayınladığı videoları ile milyonlarca tıklama sayısına ulaşan ve 2018 yılında özellikle de gençler arasında oldukça popüler biriydi.

Özellikle de ‘’Yaramızda Kalsın’’, ‘’Yalnızlığın Ezgisi’’, ‘’Çilingir’’, ‘’Kibrit’’, ‘’Gülümse Kadın’’ ve ‘’ İntihaşk’’ gibi şarkıları ile de geniş kitleler tarafından bilinen ve sevilen bir isim olmuştu.

3 Haziran 2018 yılında da Şile’nin İmrenli mevkiinde yanında bulunan 5 arkadaşı ile birlikte tekne ile denize açılmış ve içinde Onur Can Özcan’ın da olduğu tekne ne yazık ki alabora olmuştu. Tam bir gün boyunca devam eden arama ve kurtarma çalışmalarının hemen ardından ise Onur Can Özcan’ın bir gün sonra cansız bedenine ulaşılmış ve hayatını kaybettiği sevenlerine bildirilmişti.