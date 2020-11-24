Onur Akın korona virüs sebebi ile hastaneye kaldırıldı!

Sevilen sanatçı, şarkıcı ve söz yazarı Onur Akın’ın korona virüs sebebi ile hastaneye yatırılması haberi sevenleri tarafından üzüntüyle karşılandı.

Sosyal medya hesabından duyuru yapan Onur Akın, beş gün önce Covid-19 testinin pozitif çıktığını ve evde yapılan tedavisinin bundan sonra hastanede devam edeceğini duyurdu. Doktorların uygun bulduğu tedavinin hastanede olmasından dolayı tedavisinin hastanede devam edeceğini bu süreçte telefonlara yanıt veremeyeceğini açıkladı.

Onur Akın Kimdir?

1967’de Bitlis’te dünyaya gelen Onur Akın’ın yaşamı babasının öğretmen olmasından dolayı İstanbul’da geçmiştir. İstanbul Beykoz’da bulunan Paşabahçe semtinde ilkokul ve liseyi tamamlayan Onur Akın üniversiteyi İstanbul Üniversitesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler bölümünden mezun olmuştur. Müziğe olan ilgisi ailesinden gelen değerli sanatçı, küçük yaşlardan itibaren müzik aleti çalmaya başlamıştır.

1987 yılında kendi müzik grubu Grup Baran’ı kuran Onur Akın bu grupla pek çok şarkıya imza atmıştır. Ardından Eylül Müzik isimli müzik şirketini kuran Akın, ismini ise kızının Eylül Türkü’den esinlenerek koymuştur. Sevim Akın ile evli olan Akın, müzisyenlik, şairlik, bestecilik ve şarkı sözü yazarlığı yapmaktadır.