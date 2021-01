Once said ne nedir, ne demek? One said akımı nasıl başladı?

Youtube’da sıklıkla ‘once said’ videolarına denk gelinmektedir. Once said trendlerde sıklıkla öne çıkmaktadır. Bazen bir dizi kesiti bazen de siyasilerin gaflarının paylaşıldığı bu akım, Humor akımı olarak da bilinmektedir.

Once said ne demektir?

Google Translate bu kelimeyi ‘Bir kez söyledi’ şeklinde çevirmektedir. Humor, Yunanca eironeia’dan gelmektedir. İnceden inceye alay etme şeklinde ifade edilir.

Akım nasıl başladı?

Kullanıcılar, bu ifadeyi Tolgshow videolarında keşfettiklerini açıklıyor.ve yönetmenin atışmaları sırasında Çevik’in laf sokmaları ‘once said’ mottosuyla Youtube’a yüklenmektedir.

Çevik videolarının ardından dizi ve filmlerdeki diyaloglar, bu akım içinde yayınlandı.