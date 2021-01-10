İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs aşısı oldu
Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs aşısı...
Uyuşturucu kullanırken videoları yayınlanan Ümitcan Uygun gözaltına alındı
Uyuşturucu kullanırken videoları yayınlanan Ümitcan...
Ünlü sunucudan kötü haber! Okan Karacan Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldı
Ünlü sunucudan kötü haber! Okan...
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal kullanın
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal...

Once said ne nedir, ne demek? One said akımı nasıl başladı?

Sosyal medyada sıklıkla akımlar değişmektedir. Bir süredir once said akımı Youtube'u kasıp kavurmaktadır. Bu terimin kelime anlamı, bir kez söyledi şeklinde çevrilmektedir. Akım nasıl ortaya çıktı? Dizi ve filmlerdeki diyaloglar, siyasi kişilerin gafları, once said etiketiyle paylaşılıyor. Akım hakkında bilinmeyenler araştırılmıştır.

10 Ocak 2021 Pazar 22:48
Once said ne nedir, ne demek? One said akımı nasıl başladı?
Takip Et:

Youtube’da sıklıkla ‘once said’ videolarına denk gelinmektedir. Once said trendlerde sıklıkla öne çıkmaktadır. Bazen bir dizi kesiti bazen de siyasilerin gaflarının paylaşıldığı bu akım, Humor akımı olarak da bilinmektedir.

Once said ne demektir?

Google Translate bu kelimeyi ‘Bir kez söyledi’ şeklinde çevirmektedir. Humor, Yunanca eironeia’dan gelmektedir. İnceden inceye alay etme şeklinde ifade edilir.

Akım nasıl başladı?

Kullanıcılar, bu ifadeyi Tolgshow videolarında keşfettiklerini açıklıyor. Tolga Çevik ve yönetmenin atışmaları sırasında Çevik’in laf sokmaları ‘once said’ mottosuyla Youtube’a yüklenmektedir.

Çevik videolarının ardından dizi ve filmlerdeki diyaloglar, bu akım içinde yayınlandı.



Son Güncelleme: 10.01.2021 22:48
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Once SaidTolga Çevik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kastamonu'da korkutan orman yangını!
Kastamonu'da korkutan orman yangını!
Boğaziçi Rektörü Melih Bulu'nun Siyaset Meydanı'ndaki görüntüleri
Boğaziçi Rektörü Melih Bulu'nun Siyaset Meydanı'ndaki görüntüleri
Çorum'da araç, akaryakıt istasyonunda yandı
Çorum'da araç, akaryakıt istasyonunda yandı
Brezilya'dan Japonya'ya giden yolcu uçağında mutasyonlu korona virüs görüldü
Brezilya'dan Japonya'ya giden yolcu uçağında mutasyonlu korona virüs görüldü
Yeni trend mesajlaşma uygulaması Telegram nasıl indirilir?
Yeni trend mesajlaşma uygulaması Telegram nasıl indirilir?
Kuraklıkla başbaşa kalan İstanbul'a yağan yağmur herkesi mutlu etti!
Kuraklıkla başbaşa kalan İstanbul'a yağan yağmur herkesi mutlu etti!

Popüler Haberler

65 Yaş yaşlılık maaşı nasıl alınır? 2021 Yaşlılık aylığı başvurularında aranan şartlar nelerdir?
Hangi meslekler yıpranma payı ile erken emekli olabilecek? 49 yaşında emekli olunabilecek
SGK Yurtdışı Borçlanması nasıl yapılır? Gerekli Belgeler nelerdir?
Aşure günü ne zaman, hangi gün? 2021 Aşure günü bugün mü, yarın mı? Aşure günü anlamı nedir?
Once said ne nedir, ne demek? One said akımı nasıl başladı?
Bulgaristan'da asgari ücret ve çalışma şartları nasıl? 2021
Halkbank ziraatçi kredisi başvurusu için gereken evraklar nelerdir? 2021
Telefon ile güzel fotoğrafı nasıl çekilir? Telefonla net fotoğraf çekmek için ipuçları
Rusya'da asgari ücret ve çalışma şartları nasıl? 2021
Fakirlik maaşı için gerekli evraklar nelerdir? 2021 fakir maaşı hangi şartlarda bağlanır?
TRT 1 Macaristan Türkiye maçı canlı yayın şifresiz izle
Trt Ya İstiklal Ya Ölüm dizisinin konusu ve oyuncuları
Atilla Taş Coronavirus'e mi yakalandı? Atilla Taş, sağlık durumu nasıl?
SGK cezalarında indirim yapılır mı? Hangi cezalarda indirim yapılır? Şartları nelerdir?
Ehliyet sınavına nasıl çalışılmalı? Ehliyet sınavına çalışma önerileri
Kredi notu nedir, nasıl hesaplanır? 2021
Bedelli askerlik ihtiyaç kredisi şartları nelerdir? 2021 bedelli askerlik için kredi veren bankalar
Moldova asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? 2021
Rüyada at görmek anlamı ve yorumu
Survivor 2021 yarışmasında çalan yabancı müziklerin adları neler?
PTT kapıda ödeme hizmet ücreti ne kadar? 2021 Ptt kapıda ödeme şartları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.