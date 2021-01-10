Once said ne nedir, ne demek? One said akımı nasıl başladı?

Youtube’da sıklıkla ‘once said’ videolarına denk gelinmektedir. Once said trendlerde sıklıkla öne çıkmaktadır. Bazen bir dizi kesiti bazen de siyasilerin gaflarının paylaşıldığı bu akım, Humor akımı olarak da bilinmektedir.
Once said ne demektir?
Google Translate bu kelimeyi ‘Bir kez söyledi’ şeklinde çevirmektedir. Humor, Yunanca eironeia’dan gelmektedir. İnceden inceye alay etme şeklinde ifade edilir.
Akım nasıl başladı?
Çevik videolarının ardından dizi ve filmlerdeki diyaloglar, bu akım içinde yayınlandı.
Son Güncelleme: 10.01.2021 22:48