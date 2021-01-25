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On Numara büyük ikramiye numaraları belli oldu!

On Numara sonuçlarının açıklanmasıyla 731 bin TL 'lık büyük ikramiye şanslı bir kişinin oldu. İşte o numaralar...

25 Ocak 2021 Pazartesi 20:52
On Numara büyük ikramiye numaraları belli oldu!
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On Numara büyük ikramiye numaraları belli oldu.

 On Numara sonuçlarının açıklanmasıyla 731 bin TL 'lık büyük ikramiye şanslı bir kişinin oldu. Yeni sistem ile birlikte On Numara'da seksen rakam arasından 22 sayı çekiliyor ve on rakamı doğru tahmin edenler büyük ödülü alma şansına sahip oluyor.

Her pazartesi ve cuma akşamları yapılan On Numara şans oyunu çekilişinde günün kazanan rakamları belli oldu. Milli Piyango'nun merkezinde gerçekleştirilen çekiliş sonuçları ise şu şeilde;

ON NUMARA BÜYÜK İKRAMİYE SONUÇLARI

On Numara 25 Ocak 8. çekiliş sonuçları ; 1 2 7 9 18 22 24 28 29 30 31 32 35 36 47 52 56 62 69 71 77 78

731 bin TL'lık büyük ödülü bir kişi alırken 3.276 bin TL'lık ödülü ise 40 kişi aldı.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Bir kolonda bulunan 80 numaradan on tanesi işaretlenir. Oynanan her bir kolonda çekilişte çıkan numaralarla 10, 9, 8, 7, tahmin edilen numaralar doğru çıkınca ödül kazanma şansınelde edilir.



Son Güncelleme: 25.01.2021 20:52
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Anahtar Kelimeler:
On Numaraİkramiye
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