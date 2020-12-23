Ömür Akkor kimdir? Yaşı kaç ve nerelidir? Şeflik kariyeri!

Ömür Akkor Kimdir, Şeflik Kariyeri Nasıl Başladı?

Herkes Ömer Akkor’un kim olduğunu ve şeflik kariyerinin nasıl başladığını merakla araştırıyor.

Ömür Akkor, danışmanlık hizmetleri ve yazmış olduğu kitaplardan dolayı herkesin ilgisini çekerek hayatının araştırılmasına neden oluyor. Anadolu ve Türk mutfağını 26 adet kitapla anlatan Akkor, 200’ü aşkın makale yazarak, Dünyanın En İyi Tük Mutfak Tarihi Kitabı ödülü almıştır. Mesleğe başlamadan önce çok farklı işlerde hayatını devam ettiren Akkor, 20 yılı aşın bir süredir kariyerini sürdürüyor. Herkes Ömer Akkor’un hangi şehirli olduğunu ve kaç yaşında olduğunu araştırıyor.

Ömür Akkor Kimdir?

Yaptığı yemekler ve yazmış olduğu kitaplarla adından sıkça söz ettiren Akkor, Doğu Akdeniz Üniversitesinde Gastronomi bölümünde ‘Anadolu Mutfak Tarihi’, ‘Osmanlı Mutfağı’ ve ‘Türk Mutfağı’ dersleri vermektedir. Akkor yazmış olduğu Bursa Mutfağı adlı kıtabi ile dünyadaki en prestijli yemek kitabı yarışması olan Gourmand World Cookbook Awards”ta,“Yerel Mutfak” kategorisinde 2009'un en iyi kitabı ödülü almıştır. Türkiye mutfağı hakkında çalışmalar yapmak için Türkiye’deki bütün illeri gezerek bilgi toplamıştır.

1975 yılında Kilis’te doğan Akkor, Uludağ Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olmuştur. 5 yıl boyunca Bursa’daki ilçelerde ve köylerde yemekleri kayıt altına almıştır. 105 yıldır devam eden ve Türkiye’nin en eski arkeolojik kazısı olan Alaca Höyük’te kazı çalıştayı ekibinde şef olarak bulunmakta ve 4000 yıllık yemekleri hayata geçirmektedir. 15 yıldır Türkiye mutfağı üzerinde çalışmalar yapmak istediği için 81 ili gezmiştir. Bu projeye verdiği ad ise ‘Türk mutfağı için 250.000 km’ dir. Bu projeyi tamamlamıştır.

Bursa mutfağı adlı kitabında Bursa’nın 500 yıllık yemek kültürünü ele alan ilk yemek kitabını yazmıştır. Bu kitap 2009 yılında yayınlanarak, içerisinde dünya mutfak literatürüne giren 140 tarifi barındırıyor.

Yemek kitapları Nobeli' olarak da nitelendirilen dünyaca ünlü yemek kitapları yarışması Gourmand Cookbook Awards'a katılan Muhammed Ömür Akkor'un 'Selçuklu Mutfağı' adlı eseri, 'Dünyanın En İyi Mutfak Tarihi Kitabı' ödülüne layık görülmüştür.