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OMERTA kitabının konusu nedir? Omerta neyi anlatıyor? Omerta kitabı yazarı ve kitap özeti

Mario Puzo’nun eserlerinden olan Omerta kitabı okurlar tarafından beğeniyi toplamayı başardı. 383 sayfadan oluşan kitap yansıtılan konu ile gözleri üzerine çekti. Yazarının başarısı ve bu eserden önceki kitapları da ele alınırsa başarılı bir eserin ortaya çıktığı tahminler doğrultusunda. Ve işte Omerta’nın özeti haberimizde

02 Mayıs 2021 Pazar 20:51
OMERTA kitabının konusu nedir? Omerta neyi anlatıyor? Omerta kitabı yazarı ve kitap özeti
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Mario Puzo son eseri olan Omerta kitabını, örgüt üyelerinin onurunun simgesi olan ‘suskunluk yasası’ndan çağrıştırılıyor.

New York’un Mafya liderlerinden Raymonde Nisane tarafına düzenlenen bir suikasta kurban gidiyor. Nisane, ‘’Merhamet kötü bir alışkanlıktır. Sahip olmadığınız güçler için hak iddia etmektir ve kurbana karşı işlenen affedilmez bir suçtur.’’düşüncesi ile hayatına devam etmiştir. Kendisinin merhametsizliğinin yanı sıra kendi gibi büyüttüğü ve yeri gelince kendi yerine geçmesi için örgütlediği yeğeni Asttore’ya sıra gelmiştir.

Kitap hakkında merak edilip sorulan sorular şu şekildedir;

  • Baba Nisane’i öldüren kimdir?
  • Ortaya çıkan operasyonlar ve suikastlar sonucundan mafya liderlerinin çoğunu hapse atan FBI ajanı Kurt Cilke mi?
  • Yakalanmama konusunda profesyonel davranan bir başka mafya lideri de Timmona Portella mıdır?

 




Son Güncelleme: 02.05.2021 20:51
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