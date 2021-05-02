OMERTA kitabının konusu nedir? Omerta neyi anlatıyor? Omerta kitabı yazarı ve kitap özeti

Mario Puzo son eseri olan Omerta kitabını, örgüt üyelerinin onurunun simgesi olan ‘suskunluk yasası’ndan çağrıştırılıyor.

New York’un Mafya liderlerinden Raymonde Nisane tarafına düzenlenen bir suikasta kurban gidiyor. Nisane, ‘’Merhamet kötü bir alışkanlıktır. Sahip olmadığınız güçler için hak iddia etmektir ve kurbana karşı işlenen affedilmez bir suçtur.’’düşüncesi ile hayatına devam etmiştir. Kendisinin merhametsizliğinin yanı sıra kendi gibi büyüttüğü ve yeri gelince kendi yerine geçmesi için örgütlediği yeğeni Asttore’ya sıra gelmiştir.

Kitap hakkında merak edilip sorulan sorular şu şekildedir;