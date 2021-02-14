Ömer Çelik'ten Gara bölgesinde 13 sivilin hayatını kaybettiği olaylar hakkında çok sert açıklama!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Gara bölgesinde PKK terör örgütünün 13 sivili öldürmesi sonrasında sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Açıklamalarında PKK’nın bir kez daha cinayet şebekesi olduğunu kanıtladı diyen Çelik’in açıklamaları merak edilmeye başlandı.

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarına Gara bölgesinde hayatını kaybeden 13 sivilin ailesine ve sevenlerine baş sağlığı dileyerek başlayan Çelik ‘PKK terör örgütü bir cinayet şebekesi olduğunu yine kanıtladı. 13 masum vatandaşımızı canice katletti. Bu alçak cinayet şebekesine gereken cevabı şanlı Türk ordusu veriyor verecektir. 13 masum sivilin öldürülmesi tüm insanlığa yapılmış bir saldırıdır. Bu cinayet şebekesi ile hem ülkemizin güvenliğini sağlamak için hem de tüm insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu cinayet şebekesine silah verenler, kendi ülkelerindeki mahkemelerde bunları aklayanlar, bu cinayetler karşısında sessiz kalanlar cinayetlere ortak olduklarını unutmasınlar.’ Dedi.