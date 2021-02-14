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Ömer Çelik'ten Gara bölgesinde 13 sivilin hayatını kaybettiği olaylar hakkında çok sert açıklama!

Gara Bölgesinde terör örgütü PKK'nın saldırıları sonrasında 13 sivilin hayatını kaybetmesi üzerine AK Parti sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabı üzerinden sert açıklamalarda bulundu. PKK'yı cinayet şebekesi olarak değerlendiren Çelik'in açıklamaları merak edilmeye devam ediyor.

14 Şubat 2021 Pazar 19:38
Ömer Çelik'ten Gara bölgesinde 13 sivilin hayatını kaybettiği olaylar hakkında çok sert açıklama!
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AK Parti SözcüÖmer Çelik Gara bölgesinde PKK terör örgütünün 13 sivili öldürmesi sonrasında sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Açıklamalarında PKK’nın bir kez daha cinayet şebekesi olduğunu kanıtladı diyen Çelik’in açıklamaları merak edilmeye başlandı.

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarına Gara bölgesinde hayatını kaybeden 13 sivilin ailesine ve sevenlerine baş sağlığı dileyerek başlayan Çelik ‘PKK terör örgütü bir cinayet şebekesi olduğunu yine kanıtladı. 13 masum vatandaşımızı canice katletti. Bu alçak cinayet şebekesine gereken cevabı şanlı Türk ordusu veriyor verecektir. 13 masum sivilin öldürülmesi tüm insanlığa yapılmış bir saldırıdır. Bu cinayet şebekesi ile hem ülkemizin güvenliğini sağlamak için hem de tüm insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu cinayet şebekesine silah verenler, kendi ülkelerindeki mahkemelerde bunları aklayanlar, bu cinayetler karşısında sessiz kalanlar cinayetlere ortak olduklarını unutmasınlar.’ Dedi.



Son Güncelleme: 14.02.2021 19:38
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AK PartiSözcüÖmer ÇelikGara Bölgesi13 SivilSaldırıPKKCinayet şebekesi
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