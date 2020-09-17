Ömer Çelik Halil Sezai'yi yerden yere vurdu

17 Eylül 2020 Perşembe 18:11
Dün ikindi saatlerinde 67 yaşındaki komşusunu döven Halil Sezai
, sosyal medyanın gündemine oturdu. Binlerce kişi Halil Sezai’nin bu ahlaksızca davranışını yerden yere vurdu. Bir sanatçının yaşlı bir adama saldırması doğru bir hareket değildi. Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik
konuyla alakalı açıklamalarda bulundu. Çelik, ‘’Bu barbar kendine sanatçı diyor ama yaşlı bir insana saldırmaktan da geri durmuyor. Hiçbir insan bu davranışı vicdanen kabul edemez. Bu ahlaksız bir davranıştır. Şiddet uygulayan kişide insanlık namına eser kalmamıştır. Bu ahlaksızlıktan siyasi rant devşirmeye çalışanlar, konuyu iktidara getirmeye çalışanlar kirli emellerine ulaşamayacaktır. Bizler bu kişilere prim vermemeliyiz. Konuyla ilgili duyarlılık gösteren vicdan sahibi vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum’’ dedi.
Son Güncelleme: 17.09.2020 18:11
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