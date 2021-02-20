Ölümünün 6.yılında siyasilerden Fırat Çakıroğlu paylaşımları

Ege Üniversitesi’nde 20 Şubat 2015 tarihinde öğrencilerin arasında çıkan kavgada, Tarih bölümü dördüncü sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu bıçaklanarak yaşamını yitirmiş, yedi kişide yaralanmıştı.

Olayın sonrasında sekiz kişi gözaltına alınırken yedisi serbest bırakılmış terör örgütü Pkk sempatizanı olan Nurullah Semo tutuklanarak ‘kasten adam öldürmek’ ve ‘ devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Ölümünün altıncı senesinde siyasi isimler Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nu unutmayarak sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaptılar.

İzmir Ege Üniversitesi'nde eğitimine devam ederken Pkk'lı teröristlerin kalleş saldırısı sonucunda Şehit olan dava arkadaşımız Fırat Yılmaz ÇAKIROĞLU'nu rahmet, minnet ve dualarla anıyoruz.

Şehit #FıratYılmazÇakıroğlu pic.twitter.com/Hx4D8CsTe9 — MHP (@MHP_Bilgi) Şubat 20, 2021