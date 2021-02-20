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Ölümünün 6.yılında siyasilerden Fırat Çakıroğlu paylaşımları

2015 senesinde terör örgütü sempatizanları tarafından öldürülen ülkücü Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu ölümünün altıncı senesinde MHP, AK Parti ve İYİ Partili siyasiler sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla andı.

20 Şubat 2021 Cumartesi 16:52
Ölümünün 6.yılında siyasilerden Fırat Çakıroğlu paylaşımları
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Ege Üniversitesi’nde 20 Şubat 2015 tarihinde öğrencilerin arasında çıkan kavgada, Tarih bölümü dördüncü sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu bıçaklanarak yaşamını yitirmiş, yedi kişide yaralanmıştı.

Olayın sonrasında sekiz kişi gözaltına alınırken yedisi serbest bırakılmış terör örgütü Pkk sempatizanı olan Nurullah Semo tutuklanarak ‘kasten adam öldürmek’ ve ‘ devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Ölümünün altıncı senesinde siyasi isimler Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nu unutmayarak sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaptılar.

 



Son Güncelleme: 20.02.2021 16:52
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Anahtar Kelimeler:
Meral AkşenerDevlet BahçeliülkücüFırat Yılmaz çakıroğlu
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