Ölümünden 47 yıl geçen İsmet İnönü saygıyla anılıyor

24 Eylül 1884 yılında İzmir’de dünyaya gelen İsmet İnönü diğer adıyla Mustafa İsmet; Atatürk’ün her an yanında bulunarak Türk vatanı için her an tetikte olarak Cumhuriyetin kuruluşuna kadar demokratik ve siyaset hayatının Türkiye Cumhuriyeti’nin 1.’nci Başbakanı Türkiye Cumhuriyeti’nin 2.’nci Cumhurbaşkanı olarak görev yapmaktadır. Eğitim hayatının ilk başlarında Foça ve Sivas’ta tamamlayarak Sivas Askeri Rüştiyesini ise birincilikle bitiren başarılı öğrencidir.



1903’te Topçu Harbiyesin ’den Teğmen olarak mezun olan Mustafa İsmet Pangaltı’daki Harp Akademisinde yeni eğitim hayatına devam etti. İlk görev yeri olan Edine’ye ise Yüzbaşı rütbesi ile gitti.

Mustafa İsmet’in Mustafa Kemal ile tanışması

.

İttihat ve Terakki faaliyetleri devam ederken yolu artık Selanik’e düşen İsmet orada Mustafa Kemal ile tanıştı. Bu tanışma ile beraber bir daha yollarını ayırmadılar. Bu sayede “” başlamış oldu

Mustafa Kemal ile her zaman fikirleri ortak noktayı buldu. Kafkas Cephesi’nde Kolordu Komutanı olarak Mustafa Kemal ile çalıştılar. Atatürk’ün en güvendiği isimlerden olan İsmet İnönü Suriye Cephesi’nde Cumhuriyetin kurulma aşamasında Atatürk ile beraber görev aldılar.



Edine Milletvekili olarak görev yapan İsmet, daha sonra İcra Vekilleri Heyeti’nde Genelkurmay Başkanı oldu.

Soyadını Gazi Mustafa Kemal Atatürk koydu. 1934’te Soyadı Kanunu’nun çıkması ile birlikte Atatürk Mustafa İsmet’e “İnönü” soyadını uygun gördü.

Başbakanlık görevlerini ise 1925- 1937 yıllarında gerçekleştiren İnönü; Atatürk’ün vefatından hemen sonra 11 Kasım 1938’de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Türkiye’nin Atatürk’ten sonra 2.’nci Cumhurbaşkanı seçilmiştir.



Cumhuriyet tarihi boyunca birçok savaş gören, diplomatik kararlar alan, riskli toplantılara katılan İnönü 25 Aralık 1973’te rahatsızlığı sebebi ile yaşamını yitirmiştir. İsmet İnönü’nün naaşı ise hükümet kararı ile Atatürk’ün mezarının bulunduğu Ankara Beştepe’de bulunan Anıtkabirdedir. Atatürk’ün mezarının tam karşısında bulunan naaşı ise dikkat çekmektedir.