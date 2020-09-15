Ölüm sayısındaki artış korkutuyor! Bugün korona'dan 63 kişi hayatının kaybetti

Korona virüs salgın hastalığı ülke gündeminde yer işgal etmeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından 14 Eylül tarihli güncel korona virüs vaka tablosu açıklandı.

Açıklanan veriler incelendiğinde son 24 saat içinde korona virüs yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısındaki artış korkutmaya devam ediyor. Resmi rakamlara göre bugün korona virüs yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı 63 olurken bu güne kadar ki toplam vefat sayısı ise 7 bin 1119 oldu.

Ülkemizde sağlık bakanlığı kurum ve kuruluşlarında yapılan korona virüs test sayısı ise 14 eylül tarihinde 112 bin 563 olurken vaka tespit edilen kişi sayısı ise bin 716 oldu.

Öte yandan korona virüs hastalığına yakalanıp iyileşen kişi sayısı ise bin 225 oldu.

14 EYLÜL KORONA VİRÜS VAKA TABLOSU