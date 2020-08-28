İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif çıktı
Son Dakika
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif...
KPSS lisans sınav giriş belgeleri yayınlandı!
KPSS lisans sınav giriş belgeleri...
Emekli Maaşı 300 TL artabilir! Yeni düzenleme ile emekli maaşına zam geliyor
Son Dakika
Emekli Maaşı 300 TL artabilir!...
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan adayı Joe Biden’in açıklamalarına tepki!
Son Dakika
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan...

Ölüm orucunda yaşamını yitiren Ebru Timtik kimdir?

Çağdaş Hukukçular Derneği üyesi Ebru Timtik, ölüm orucunun 238.gününde hayatını kaybetti. İnternet sitelerinde ölüm orucunda yaşamını yitiren Ebru Timtik kimdir araştırılıyor.

28 Ağustos 2020 Cuma 10:17
Ölüm orucunda yaşamını yitiren Ebru Timtik kimdir?
Takip Et:

Çağdaş Hukukçular Deneği üyelerinden adil yargılanma talebiyle ölüm orucunda olan avukat Ebru Timtik yaşamını yitirdi. 238 gündür ölüm orucunda olan Ebru Timtik’in ölüm haberi Halkın Hukuk bürosu tarafından duyuruldu.

Ebru Timtik kimdir?


İstanbul Barosu’na kayıtlı olan Avukat Ebru Timtik, 238 gündür adil yargılanma talebiyle ölüm orucundaydı. Çağdaş Hukukçular Deneği üyesi avukatlar, DHKP-C terör örgütüne üye oldukları gerekçesiyle 12 Eylül 2018 tarihinden beri tutuklu tutuklu yargılanıyorlardı.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi, 20 Mart 2019’da ÇHD üyesi 18 avukata toplam 159 yıl ceza vermişti. Ceza sonrasında açlık grevine başlayan Ebru Timtik, grevi ölüm orucuna çevirmişti. Örgüt üyeliği suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezası alan Ebru Timtik, ölüm orucunun 238.gününde hayatını kaybetti.



Son Güncelleme: 28.08.2020 10:17
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ebru TimtikÇağdaş Hukukçular Derneği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alacak verecek davası kanlı bitti
Alacak verecek davası kanlı bitti
Fokus flminin konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor?
Fokus flminin konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor?
KPSS lisans sınav giriş belgeleri yayınlandı!
KPSS lisans sınav giriş belgeleri yayınlandı!
Samsun'da motosiklet çarpan yaşlı adam hayatını kaybetti
Samsun'da motosiklet çarpan yaşlı adam hayatını kaybetti
Manisa'da bir panelvanla traktör çarpıştı! 3 kişi öldü, 10 kişi yaralandı
Manisa'da bir panelvanla traktör çarpıştı! 3 kişi öldü, 10 kişi yaralandı
Erzurum'da arazi kavgası ölümle bitti! 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Erzurum'da arazi kavgası ölümle bitti! 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Popüler Haberler

Ferhan Şensoy Elveda SSK kitabı konusu ne? Elveda SSK adlı kitabı hayvana tecavüz anlatımı olay oldu!
Fenerbahçe Youtube Katıl nedir, nasıl yapılır? FB Youtube katıl ücretleri ve başvuru adresi
SGK hangi şartlarda askerlik borçlanması yapılır? 2020 kaç gün askerlik borçlanması yapabilirim?
Prefabrik ev için geri ödemesiz hibe 30 TL kredi nasıl alınır? Ağustos 2020
Avukat Ünal Işık kimdir? Genç kıza kendi ofisinde tecavüz etmeye kalkıştığı iddia edilen Avukat kimdir?
Findeks notumu nasıl öğrenebilirim? 2020 Ücretsiz findeks sorgulama nasıl yapılır?
Ferhan Şensoy Elveda SSK kitabı neden tartışılıyor?
MEB Personel Genel Müdürlüğü Sözleşmeli öğretmen atamaları başvuru ekranı
600 TL Çocuk desteğinden kimler yararlanabilir? Çocuk parası destek ödemesi şartları nelerdir?
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 28 Ağustos 2020 Cuma E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
Babil dizisi ne zaman başlıyor? Babil 1. bölüm 3. fragmanı yayınlandı
Fıratın doğusuna yapılan Operasyonun adı ‘Barış Pınarı’ mı?
İŞKUR Kayıt belgesi nerden nasıl alınır?
2020’de sigaraya zam yapılacak mı?
Pek çok üniversite öğrencisi ve işverenin kullandığı Yetenek Kapısı nedir?
Müge Anlı Şiar cinayetinde son durum ne? Kan donduran ifadelerle Şiar olayı açığa kavuştu
Borç kapatma kredisi nasıl alınır? Borç kapatma kredisi veren bankalar ve şartları
Yemin Reyhan kimdir? İlayda Altuntaş kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
MEB hangi liselerde boş kontenjan bulunuyor? 2020 MEB Lise boş kontenjan sorgulama
Romanya asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? 2020
Rüyada at görmek görmek neye işaret eder? Rüyada at görmenin anlamları ve yorumları

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.