Ölüm orucunda yaşamını yitiren Ebru Timtik kimdir?

Çağdaş Hukukçular Deneği üyelerinden adil yargılanma talebiyle ölüm orucunda olan avukat Ebru Timtik yaşamını yitirdi. 238 gündür ölüm orucunda olan Ebru Timtik’in ölüm haberi Halkın Hukuk bürosu tarafından duyuruldu.

Ebru Timtik kimdir?

İstanbul Barosu’na kayıtlı olan Avukat Ebru Timtik, 238 gündür adil yargılanma talebiyle ölüm orucundaydı. Çağdaş Hukukçular Deneği üyesi avukatlar, DHKP-C terör örgütüne üye oldukları gerekçesiyle 12 Eylül 2018 tarihinden beri tutuklu tutuklu yargılanıyorlardı.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi, 20 Mart 2019’da ÇHD üyesi 18 avukata toplam 159 yıl ceza vermişti. Ceza sonrasında açlık grevine başlayan Ebru Timtik, grevi ölüm orucuna çevirmişti. Örgüt üyeliği suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezası alan Ebru Timtik, ölüm orucunun 238.gününde hayatını kaybetti.