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‘Ölüm’ notu bırakan adamın cansız bedeni su kanalından çıktı!

Adana’da uzun süredir kendisinden haber alınmayan Abdullah Balkaya, ihbarlar sonucu su kanalında cansız bedenine ulaşıldı. Evli ve bir çocuk babası Balkaya’nın ölmeden önce telefonunda "Benim ölümüm kimseyi bağlamaz. Ben ölümü hak ettim" notu bulunması dikkat çekti. Ayrıntılar haberimizde

10 Mayıs 2021 Pazartesi 16:20
‘Ölüm’ notu bırakan adamın cansız bedeni su kanalından çıktı!
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Adana’nın Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi’nde yaşayan evli ve bir çocuk babası Abdullah Balkaya 2 Mayıs tarihinden bu yana kayıp oluşu ailesi tarafından merak edildi. Aile üyeleri sahur zamanı Abdullah Balkaya'nın maaşını ve cep telefonunu yatak odasına bırakıp nüfus cüzdanıyla birlikte evden gittiğini fark etti.  Polis ekiplerine haber veren Balkaya ailesi babanın bulunması için ihbarda bulundu.

Bekçilik yapan Abdullah Balkaya için AFAD ekipleri ve polis ekipleri kapsamlı arama başlattı. Her tarafa bakılan fakat bulunamayan Balkaya son dakika haberine göre bu sabah Seyhan ilçesinde bulunan Mürsel Mahallesi'nde bir vatandaş sulama kanalında bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gördü. Hemen ihbarda bulunan vatandaş ekipleri harekete geçirdi.  Ekipleri olay yerine geldiğinde şahsın Abdullah Balkaya olduğunu öğrendi. Cenaze otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Baba Abdullah Balkaya’nın cep telefonundaki mesaj ise dikkat çekti.


İntenet geçmişinde intihar ile ilgili aramalar bulundu

Bulunan Abdullah Balkaya, polis ekipleri tarafından telefonun incelenmesi ardından intenet geçmişinde sürekli intihar ile ilgili bilgiler arandığı ortaya çıktı.  Telefonun mesaj kısmında ise “Benim ölümüm kimseyi bağlamaz. Ben ölümü hak ettim. Eşim çok iyi insan, oğlumu" yazısı vardı.



Son Güncelleme: 10.05.2021 16:20
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Anahtar Kelimeler:
ölümAdanaAbdullah BalkayaSu KanalıMesaj
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