Oltasına takılan balığı sudan çıkartabilmesi yarım saat sürdü!

Antalya’nın Manavgat ilçesinde lise öğrencisi olan Alperen Uslu, kıyı balıkçılığı yapıyor. Uslu’nun oltasına takılan balık görenleri şok etti. Oltaya takılan Akya balığı 1.5 metre boyunda ve 42 kiloydu.

Uslu, oltasına takılan balığı sudan çıkartmak için bir hayli mücadele etti. O anlar, çevredeki kişiler tarafından kayıt altına alındı.

Uslu’nun Akya balığını kıyıya çıkartabilmesi 30 dakika sürdü. Balığı gören çevrediler şaşkınlıktan ağzını kapatamadı.

Görüntüler, sosyal medya üzerinde kısa sürede yayıldı.

