Olaylı geçen Formula 1 İtalya GP'nin galibi Pierre Gasly oldu

2020 Formula 1 şampiyonasının 8. yarışı İtalya Grand Prix’in galibi AlphaTaurl takımından Pierre Gasly oldu.

Autodromo Nazionale Monzo’daki koşuşa 10. sırada başlangıç yapan Gasly, olaylı yarışta damalı bayrağa ulaşmayı başardı. Kariyer hayatında ilk defa Formula 1 galibiyeti alan Gasly’i sırasıyla McLaren takımından Carlos Sainz ve Racint Point takımından Lance Stroll takip etti.

Yarışın kaderi değişti

Mercedes yarışıcısı Lewis Hamilton’un pole pozisyonunda başlamış olduğu yarışta Kevin Magnussen 19. turda yolda kaldı ve güvenlik aracı alana girdi. Aracın pistten ayrılmasını fırsat bilen Charles Leclerc viraj sırasında aracın hakimiyetini kaybedip bariyere girdi ve kırmızı bayrak kararıyla yarışın durdurulmasına karar verildi.

Pit hatası sebebiyle yarışı lider götüren Hamilton 10 saniye dur – kalk cezası aldı ve böylelikle Gasly’e liderlik yolu açıldı. İspanyol pilot Sainz galibiyet için büyük bir mücadele ortaya koysa da birinciliği bırakmayan Gasly, yarıştan zaferle ayrılmayı bildi.