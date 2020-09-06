İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yangın yerleşim yerini tehdit ediyor
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yangın yerleşim...
Medipol Başakşehir'den Fenerbahçe'ye Bastos çalımı! İmza atılacak
Medipol Başakşehir'den Fenerbahçe'ye Bastos çalımı!...
Fenerbahçe, Michael Frey için son kararını verdi
Fenerbahçe, Michael Frey için son...
Bakan Pakdemirli Denizli yangınıyla ilgili son durumu paylaştı: 18 saat sonra kontrol altında
Son Dakika
Bakan Pakdemirli Denizli yangınıyla ilgili...

Olaylı geçen Formula 1 İtalya GP'nin galibi Pierre Gasly oldu

2020 Formula 1 şampiyonası 8. yarışı İtalya Grand Pix'te galip Pierre Gasly oldu.

06 Eylül 2020 Pazar 22:17
Olaylı geçen Formula 1 İtalya GP'nin galibi Pierre Gasly oldu
Takip Et:

2020 Formula 1 şampiyonasının 8. yarışı İtalya Grand Prix’in galibi AlphaTaurl takımından Pierre Gasly oldu.

Autodromo Nazionale Monzo’daki koşuşa 10. sırada başlangıç yapan Gasly, olaylı yarışta damalı bayrağa ulaşmayı başardı. Kariyer hayatında ilk defa Formula 1 galibiyeti alan Gasly’i sırasıyla McLaren takımından Carlos Sainz ve Racint Point takımından Lance Stroll takip etti.


Yarışın kaderi değişti

Mercedes yarışıcısı Lewis Hamilton’un pole pozisyonunda başlamış olduğu yarışta Kevin Magnussen 19. turda yolda kaldı ve güvenlik aracı alana girdi. Aracın pistten ayrılmasını fırsat bilen Charles Leclerc viraj sırasında aracın hakimiyetini kaybedip bariyere girdi ve kırmızı bayrak kararıyla yarışın durdurulmasına karar verildi.

Pit hatası sebebiyle yarışı lider götüren Hamilton 10 saniye dur – kalk cezası aldı ve böylelikle Gasly’e liderlik yolu açıldı. İspanyol pilot Sainz galibiyet için büyük bir mücadele ortaya koysa da birinciliği bırakmayan Gasly, yarıştan zaferle ayrılmayı bildi.



Son Güncelleme: 06.09.2020 22:17
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Pierre GaslyFormula 1
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Covid-19 testi pozitif olan aşçının yemek yaptığı iddialarına inceleme başlatıldı
Covid-19 testi pozitif olan aşçının yemek yaptığı iddialarına inceleme başlatıldı
Çocuk yuvasında kalan genç kızlar çatıya çıkıp intihara kalkıştı
Çocuk yuvasında kalan genç kızlar çatıya çıkıp intihara kalkıştı
Ünlü oyuncu Birol Ünel hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu Birol Ünel hayatını kaybetti
KPSS sınavına geç kalan kızın gözyaşları durmak bilmedi
KPSS sınavına geç kalan kızın gözyaşları durmak bilmedi
Yunan vakfın verdiği 3 milyon Euro'luk teklifi elinin tersi ile itti
Yunan vakfın verdiği 3 milyon Euro'luk teklifi elinin tersi ile itti
Güpegündüz kaçırılıp darp edildi
Güpegündüz kaçırılıp darp edildi

Popüler Haberler

Anavuluk’ta ev nasıl kiralanır? 2020 Anavutluk ev kiraları
Azerbaycan'da 2020 yılı ev kiraları ne kadar?
Fakirlik maaşı almak için nereye başvurulur? 2020 fakirlik maaşı alma şartları
Kırmızı Oda tekrarı hangi gün saat kaçta?
DOKAP DAP KOP GAP Hayvancılık hibesini almanın şartları nelerdir?
6 Eylül 2020 Pazar koronavirüs tablosu açıklandı mı? 6 Eylül 2020 Pazar Türkiye corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
Rusya asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? 2020
Tövbeler Olsun Demet kimdir? Semiha Bezek yaşı ve oynadığı diziler
Tövbeler Olsun Sena karakterini kim canlandırıyor? Aydan Koptur biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Tövbeler Olsun Nazmiye Horanta kimdir? Seda Türkmen kimdir, nereli yaşı kaç?
TSK Subay ve Astsubay Alımına kimler nasıl başvuru yapabilir? TSK Subay ve Astsubay personel alımı başvuru şartları
Engellilere 1000 TL Bayram İkramiyesi Ödemesi Meclis Gündemine Taşındı! Engelliler 1000 TL Bayram İkramiyesi Alabilecek mi?
Netflix White Lines dizisi fragmanı yayınlandı
32 Maddelik yeni torba yasa geliyor! Yeni torba yasada hangi maddeler yer alıyor?
Rüyada zabıta görmek nedir? Rüyada zabıta görmenin anlamı, tabiri nedir?
Bahar’da Aşk filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Türkiye’de bayilik veren marketler hangileridir? 2020
Çağla Demir kimdir? Reynmen'in yeni sevgilisi kaç yaşında, nereli? Çağla Demir hakkında bilgiler
2020 Bulgaristan asgari ücret ne kadar?
Tv8 Apartmanlar Yarışıyor Sunucusu Ümit Kantarcılar kaç yaşında, nereli
Faturalı hatta kredi başvurusu nasıl yapılır? 2020 faturalı hat kredi nasıl alınır?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.