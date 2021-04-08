Olası depremde risk boyutu en yüksek illeri açıklandı! Listenin başında İstanbul var..

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nde deprem araştırma merkezi olarak bilinen 'DAUM' müdürü olan ve aynı zamanda Jeoloji Mühendislinde öğretim üyeliği görevini üstlenen Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Türkiye genelinde deprem riski yüksek olan iller ile ilgili bir açıklama yaptı. Sözbilir, İstanbul'un başı çektiği ve risk boyutu yüksek iller listesine dahil edilen 14 ilden diri anlamda bir fay geçmediğini belirtirken bu illerin çevresinden geçen faylar nedeniyle olası depremde bilançonun ağır olabileceğini değerlendirdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önceden açıkladığı yatay yapılaşma ile deprem riskinin giderek azalabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Hasan Sözbilir, DAUM araştırma sonuçlarını aktardı. İstanbul başta olmak üzere diri fayların olduğu en zengin ilin Afyonkarahisar olduğunu söyleyerek kullandıkları diri fay veri tabanına göre Artvin, Bayburt, Bartın ve Edine'nin yanı sıra Giresun, Kilis, Gümüşhane ve Kırklareli ile birlikte, Mardin, Rize, Sinop, Ordu ve Trabzon'da söz konusu fayların yoğun olmadığı fakat deprem olasılığında etrafında bulunan faylardan etkileneceğini ifade etti.

Güneydoğu Anadolu bölgesinde de bazı yerlerin aynı ver tabanında olduğunu belirten Prof. Dr. Hasan Sözbilir, altında diri fay olmayan Konya'da da diri fayların kırmızı çizgiler ile çizilmiş olduğunu ve bu ilimizin de riskli iller olarak o sınıfta değerlendirilebileceğini kaydetti.

İstanbul'un altından diri fay geçmediğini ifade eden Prof. Dr. Sözbilir, kentin güney kısmından ve Marmara denizinin içinden geçen faylar yüzünden deprem tehlikesi içerisinde yer alan bir olduğunu söyledi. Nüfus yoğunluğu bakımının da İstanbul'un en riskli il olarak değerlendirildiğini söyleyen Sözbilir, aynı yoğunluğa yakın olarak görülen Manisa ve İzmir'inde deprem riski içinde yer alan iller olduğunu kaydetti.

Depremde yaşanacak olan riskleri daha aza indirmek için neler yapılabileceğini aktaran Prof. Dr. Sözbilir, kentsel dönüşüm çalışmalarıyla birlikte doğal afet taban kapsamına alınan yapılaşmayla yatay yönde yapılaşmaların yapılması gerektiğini ve depreme dayanıksız olarak belirlenen binaların bir an önce yıkılarak yerine aynı sistemde binalar uygulanmasını ifade etti.