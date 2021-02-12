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Öküz yılı ne demek, anlamı ne? Instagram Öküz yılı hikayeleri ne demek?

Instagram'da dün çıkan Öküz yılı merak konusu olmuştur. Öküz yılı nedir? Öküz yılının özellikleri nelerdir?

12 Şubat 2021 Cuma 14:18
Öküz yılı ne demek, anlamı ne? Instagram Öküz yılı hikayeleri ne demek?
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Instagram’da çıkan Öküz yılı nedir?

Instagramda dün çıkan Öküz yılı birçok kullanıcılar tarafından merak edilmiştir. Çin’in geleneksel takvimlerinden biri olan Öküz yılı güvenilir kararlı olmalarıdır. 

Öküz burcu özellikleri

-Sabırdırlar.
-Cesurdurlar.
-Vefalıdırlar.
-İnatçıdırlar. Azimli ve başarılırlar. 
-Zeki ve akıllıdırlar. 
-Başkalarının eğlenmek için geldikleri dünyaya onlar çalışmak için gelmişlerdir.
-Karşı cinse büyük ilgi duyarlar.
-İlk aşk onların düşüncelerinde yoktur.
-Eşlerine sadıktırlar ve aldatmazlar.

Başlangıç              Bitiş                            Göksel kol

31 Ocak 1805      17 Şubat1806             Tahta
17 Ocak 1817      4 Şubat 1818              Ateş
4 Şubat 1829       24 Ocak 1830             Toprak
23 Ocak 1841      9 Şubat 1842              Metal
8 Şubat 1853       28 Ocak 1854             Su
27 Ocak 1865      14 Şubat 1866            Tahta
13 Şubat 1877     1 Şubat 1878              Ateş
31 Ocak 1889      20 Ocak 1890             Toprak
19 Şubat 1901     7 Şubat 1902              Metal
6 Şubat 1913       25 Ocak 1914             Su
24 Ocak 1925      12 Şubat 1926           Tahta
11 Şubat 1937     30 Ocak 1938             Ateş
29 Ocak 1949     16 Şubat 1950            Toprak
15 Şubat 1961    4 Şubat 1962              Metal
3 Şubat 1973      22 Ocak 1974             Toprak
20 Şubat 1985     8 Şubat 1986             Tahta
7 Şubat 1997       27 Ocak 1998            Ateş
26 Ocak 2009      13 Şubat 2010          Toprak
12 Şubat 2021     31 Ocak 2022           Metal
31 Ocak 2033     18 Şubat 2034           Su
17 Şubat 2045    5 Şubat 2046             Tahta
4 Şubat 2057      23 Ocak 2058            Ateş
23 Ocak 2069    10 Şubat 2070            Toprak
9 Şubat 2081      28 Ocak 2083             Metal
27 Ocak 2093     14 Şubat 2094            Su


Son Güncelleme: 12.02.2021 14:18
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