Öküz yılı ne demek, anlamı ne? Instagram Öküz yılı hikayeleri ne demek?

Instagram’da çıkan Öküz yılı nedir?
Instagramda dün çıkan Öküz yılı birçok kullanıcılar tarafından merak edilmiştir. Çin’in geleneksel takvimlerinden biri olan Öküz yılı güvenilir kararlı olmalarıdır.
Öküz burcu özellikleri
-Sabırdırlar.
-Cesurdurlar.
-Vefalıdırlar.
-İnatçıdırlar. Azimli ve başarılırlar.
-Zeki ve akıllıdırlar.
-Başkalarının eğlenmek için geldikleri dünyaya onlar çalışmak için gelmişlerdir.
-Karşı cinse büyük ilgi duyarlar.
-İlk aşk onların düşüncelerinde yoktur.
-Eşlerine sadıktırlar ve aldatmazlar.
Başlangıç Bitiş Göksel kol
31 Ocak 1805 17 Şubat1806 Tahta
17 Ocak 1817 4 Şubat 1818 Ateş
4 Şubat 1829 24 Ocak 1830 Toprak
23 Ocak 1841 9 Şubat 1842 Metal
8 Şubat 1853 28 Ocak 1854 Su
13 Şubat 1877 1 Şubat 1878 Ateş
31 Ocak 1889 20 Ocak 1890 Toprak
19 Şubat 1901 7 Şubat 1902 Metal
6 Şubat 1913 25 Ocak 1914 Su
24 Ocak 1925 12 Şubat 1926 Tahta
11 Şubat 1937 30 Ocak 1938 Ateş
29 Ocak 1949 16 Şubat 1950 Toprak
15 Şubat 1961 4 Şubat 1962 Metal
3 Şubat 1973 22 Ocak 1974 Toprak
20 Şubat 1985 8 Şubat 1986 Tahta
7 Şubat 1997 27 Ocak 1998 Ateş
26 Ocak 2009 13 Şubat 2010 Toprak
12 Şubat 2021 31 Ocak 2022 Metal
31 Ocak 2033 18 Şubat 2034 Su
17 Şubat 2045 5 Şubat 2046 Tahta
4 Şubat 2057 23 Ocak 2058 Ateş
23 Ocak 2069 10 Şubat 2070 Toprak
9 Şubat 2081 28 Ocak 2083 Metal
27 Ocak 2093 14 Şubat 2094 Su
Son Güncelleme: 12.02.2021 14:18