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Okullar kapanıyor mu? Bakan Koca'dan kritik açıklama geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün gerçekleştirilen bilim kurulu toplantısı sonrasında okullarında durumu ve tam kapanma konularında önemli ipuçları verdi. Okullar kapanıyor mu? Bakan Koca'dan kritik açıklama

12 Nisan 2021 Pazartesi 23:09
Okullar kapanıyor mu? Bakan Koca'dan kritik açıklama geldi
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Türkiye bugün yapılan koronavirüs bilim kurulu toplantısına kilitlendi. Toplantı sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan okulların durumu ve tam kapanma konularında önemli ipuçları verdi.

'8. ve 12.sınıflar için okulların açık kalması değişmez konu'

Okulların durumuyla ilgili olarak toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Koca, 15 Şubat sonrasında başlayan yüz yüze eğitim ile birlikte köy okullarında görev yapan öğretmenlerin ve ilkokul öğretmenlerinin aşılanadığını ifade etti. Koca, ramazan ayı boyunca öğretmenlerin aşılama sürecinin devam edeceğini ve Bayram öncesinde ilkokul öğretmenlerinin tamamının aşılanacağını duyurdu. Okulların açık olma durumuyla ilgili olarak altenatif önerilerin tartışıldığını açıklayan Koca, ortaokul 8. sınıf ve lise 12.sınıf öğrenciler için okulların açık kalmasının değişmez bir fikir olduğunu bir kez daha vurguladı.

Tam kapanma olacak mı?

Merak edilen bir diğer konu olan tam kapanma ile ilgili olarak da önemli açıklamalar yapan Koca, bu konuyla ilgili olarak Ramazan ayı itibariyle yeni tedbirlerin alınabileceğini bu konuyla ilgili olarak önerileri masaya yatırdıklarını ifade etti. Koca, yarın yapılacak olan kabine toplantısında önerilerini ve altenatifleri sunacaklarını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alınan kararları uygun görmesi durumunda açıklayacağını duyurdu.

 

 

 

 




Son Güncelleme: 12.04.2021 23:09
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Okullar Kapanıyor Mu?Tam Kapanma Olacak Mı?
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