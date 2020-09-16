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Okulda koronavirüs dehşeti

Zonguldak’ta bir okulda koronavirüs alarmı verildi. Okuldaki bir öğrencide koronavirüs çıkarken 2 öğretmenle beraber 24 öğrenci de karantinaya alındı.

16 Eylül 2020 Çarşamba 18:42
Okulda koronavirüs dehşeti
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Zonguldak’a bağlı merkezdeki Yayla Ortaokul’unda bir sekizinci sınıf öğrencisinde koronavirüse rastlandı. Bunun sonucunda okulda bulunan 24 öğrenci ve iki öğretmen acil bir şekilde karantinaya alındı. Alınan karar neticesinde virüs testi pozitif çıkan öğrencinin ailesine de test yapılacak. Virüs testi pozitif çıkan genç öğrenci evinde karantinaya alındı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, ‘’Maalesef bir kardeşimizin test sonucu pozitif çıktı. Biz okulda hemen gerekli tedbirleri aldık. İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde çalışan filyasyon ekipleri de karantinaya alınan kişileri sıkı bir şekilde takip edecek. Okulumuzda hızlı bir şekilde temizlik ve dezenfekte işlemlerini başlattık. Hem öğrencimize hem ailemize ve diğer öğrencilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz’’ dedi.



Son Güncelleme: 16.09.2020 18:42
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Anahtar Kelimeler:
ZonguldakKoronavirüsAli Tosun
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