Okulda koronavirüs dehşeti

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, ‘’Maalesef bir kardeşimizin test sonucu pozitif çıktı. Biz okulda hemen gerekli tedbirleri aldık. İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde çalışan filyasyon ekipleri de karantinaya alınan kişileri sıkı bir şekilde takip edecek. Okulumuzda hızlı bir şekilde temizlik ve dezenfekte işlemlerini başlattık. Hem öğrencimize hem ailemize ve diğer öğrencilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz’’ dedi.
Son Güncelleme: 16.09.2020 18:42