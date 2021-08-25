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Okul servisi yönetmeliği değişti! Servise, 15 yaşından küçük araçlar çıkacak

Okul servis araçları yönetmeliğinde yapılan bir değişiklikte okul servislerine servis aracı olarak kullanılmak üzere üretilen araçların imal tarihinden sonraki ilk takvim yılı esas alınmak kaydıyla 12 yaşından küçük olması zorunluluğu getirilirken muayeneden geçen 15 yaş altı araçların da aynı yönetmelik dahilinde okul servisine çıkabilecekleri belirlendi. Yeni yönetmelik 1 Temmuz 2023 tarihine kadar uygulanacak.

25 Ağustos 2021 Çarşamba 15:38
Okul servisi yönetmeliği değişti! Servise, 15 yaşından küçük araçlar çıkacak
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Okulların açılmasına az bir zaman kala okul servisleri yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni değişikliğe okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtların imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınmak şartıyla 12 yaşından küçük olması zorunluluğu getirildi. Aynı yönetmelikte değişikliğe giden bir madde ise muayeneden geçen 15 yaş altı araçlarında okul servisine çıkabileceği belirtildi. Yönetmelik 1 Temmuz 2023 tarihine kadar uygulanacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelikte ayrıca, okul servis araçlarının camlarında onaylanmış mevzuata uygun şeffaf camların dışında herhangi başka bir cam kullanılamayacak. Servis araçlarının içerisinde okul öncesi eğitim, ilköğretim, kreş öğrencileri olması durumunda mutlaka rehber personel bulundurulacak. Rehber personel olarak görev yapacak olan kişinin 22 yaşını doldurmuş ve 61 yaşından gün almamış kişi olmasına dikkat edilecek ve en az lise mezunu şartı aranacak. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan onaylı kursu başarı ile tamamlayan ilk okul mezunları da rehber personel olarak görev alabilecekler.

Öğrencilerin servis aracındaki azami seyahat süresi okul yönetimi tarafından belirlenecek ve servis aracı şirketi yönetimin belirlediği bu süreye uymak zorunda olacak.

 

 


Son Güncelleme: 25.08.2021 15:38
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Anahtar Kelimeler:
Okul Servisi15 Yaşından Küçük AraçYönetmelik
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