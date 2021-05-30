Oktay Saral'dan Peker'e karşılık geldi

Oktay Saral tarafına suçlamalar organize suç örgütü yöneticisi ve üyesi olmak üzere soruşturma başlatıldı. Sedat Peker’in 8.videosu yayınlanması üzerine açıklamalar arttı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral Peker’in Erdoğan hakkında ‘’helalleşeceğiz ağabey’’ dediği videosu üzerine devletimiz gerekeni yapacak şeklinde konuşarak sözlerini ifade etti.
Peker tarafından 8.video yayınlandı. Video içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenmiş. ‘’Tayyip ağabey’’ diye ifadelerine başladı. Bir sonraki videosunda Erdoğan ile olan geçmişini anlatacağını da söylemişti.
Son Güncelleme: 30.05.2021 22:00