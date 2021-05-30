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Oktay Saral'dan Peker'e karşılık geldi

Son zamanlarda gündeme gelen Sedat Peker olaylarından sonra saraydan yanıt geldi. Peker’in videolarının yayınlanması üzerine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan beklenen açıklama geldi. Konu hakkında vatandaşlarında merak ettiği gelişmeler gün geçtikçe devamlılığını sürdürüyor. İşte konu hakkında detaylar haberimizde

30 Mayıs 2021 Pazar 22:00
Oktay Saral'dan Peker'e karşılık geldi
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Oktay Saral tarafına suçlamalar organize suç örgütü yöneticisi ve üyesi olmak üzere soruşturma başlatıldı. Sedat Peker’in 8.videosu yayınlanması üzerine açıklamalar arttı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral Peker’in Erdoğan hakkında ‘’helalleşeceğiz ağabey’’ dediği videosu üzerine devletimiz gerekeni yapacak şeklinde konuşarak sözlerini ifade etti.

Başdanışman Saral, ‘’Peker, yaptığı ipe sapa gelmez açıklamalarla iradesinin dışında Türkiye düşmanları ve içerideki bilumum şer ittifaklarının emrinde olduğunu herkese beyan etmişti. Devletimiz gerekeni yapacaktır ve hiçbir güç bu ülkenin bu tür şeyler yüzünden sarsılmasına izin verilmeyecek ve bunu herkes böyle bilsin’’ açıklamasında bulundu.

Peker tarafından 8.video yayınlandı. Video içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenmiş. ‘’Tayyip ağabey’’ diye ifadelerine başladı. Bir sonraki videosunda Erdoğan ile olan geçmişini anlatacağını da söylemişti.


Son Güncelleme: 30.05.2021 22:00
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Anahtar Kelimeler:
Sedat Peker Videosuna KarşılıkCumhurbaşkan BaşdanışmanıOktay Saral
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