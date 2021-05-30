Oktay Saral'dan Peker'e karşılık geldi

Oktay Saral tarafına suçlamalar organize suç örgütü yöneticisi ve üyesi olmak üzere soruşturma başlatıldı. Sedat Peker’in 8.videosu yayınlanması üzerine açıklamalar arttı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral Peker’in Erdoğan hakkında ‘’helalleşeceğiz ağabey’’ dediği videosu üzerine devletimiz gerekeni yapacak şeklinde konuşarak sözlerini ifade etti.

Başdanışman Saral, ‘’Peker, yaptığı ipe sapa gelmez açıklamalarla iradesinin dışında Türkiye düşmanları ve içerideki bilumum şer ittifaklarının emrinde olduğunu herkese beyan etmişti. Devletimiz gerekeni yapacaktır ve hiçbir güç bu ülkenin bu tür şeyler yüzünden sarsılmasına izin verilmeyecek ve bunu herkes böyle bilsin’’ açıklamasında bulundu.

Peker tarafından 8.video yayınlandı. Video içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenmiş. ‘’Tayyip ağabey’’ diye ifadelerine başladı. Bir sonraki videosunda Erdoğan ile olan geçmişini anlatacağını da söylemişti.