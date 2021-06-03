Öğretmenler ne zaman aşı olacak? Öğretmenlere aşı zorunlu mu, yaş sınırı var mı?

Öğretmenler ve akademisyenler ne zaman aşı olacak?

Koronavirüs ile mücadelede aşılama işlemleri kademeli şekilde devam ediyor. Kısıtlamaların aşamalı bir şekilde kaldırılması ile beraber yüz yüze eğitime geçildi. Dolayısıyla öğretmenlerin ne zaman aşı olacakları sorusu da gündeme geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Koca’nın yaptığı açıklamalar kapsamında öğretmenler 7 Haziran Pazartesi günü itibari ile aşı için randevu almaya başlayabilecekler. Bunun yanı sıra akademisyenlerin ise ne zaman aşı olacağına ilişkin açıklama yapılmadı. Lakin üniversitelerin eylül ayında açılması beklendiği için aşı işlemlerinin hızlanacağı bekleniyor.

Öğretmenler aşı olmak zorunda mı? Aşı olmada yaş sınırı var mı?

Öğretmenlerin aşı olma konusu hakkında açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu ifadelerle açıklamada bulundu:

"Önümüzdeki hafta aşılama programımız için yeni bir dönem daha başlıyor. 7 Haziran Pazartesi gününden itibaren yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerimiz aşı olabilecekler. Aşı ile bağışıklık kazanacak ve salgını gündemimizden çıkaracağız. Bu güce güvenin."