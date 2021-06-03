İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına DSÖ'den acil kullanım onayı verildi!
Son Dakika
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına...
Mısırlı milyarder sevgiliden Şeyma Subaşı'na romantik evlenme teklifi!
Mısırlı milyarder sevgiliden Şeyma Subaşı'na...

Öğretmenler ne zaman aşı olacak? Öğretmenlere aşı zorunlu mu, yaş sınırı var mı?

Kovid-19 önlemleri kapsamında aşılama işlemleri devam ediyor. Gündemde ise öğretmenlerin ne zaman aşı olacağı sorusu yer alıyor. Dört grup şeklinde devam eden aşı çalışmalarında yüz yüze eğitime geçilmesinin ardından öğretmenlerin ne zaman aşı olacağı merak konusu oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İşte detaylar...

03 Haziran 2021 Perşembe 16:30
Öğretmenler ne zaman aşı olacak? Öğretmenlere aşı zorunlu mu, yaş sınırı var mı?
Takip Et:

Öğretmenler ve akademisyenler ne zaman aşı olacak?

Koronavirüs ile mücadelede aşılama işlemleri kademeli şekilde devam ediyor. Kısıtlamaların aşamalı bir şekilde kaldırılması ile beraber yüz yüze eğitime geçildi. Dolayısıyla öğretmenlerin ne zaman aşı olacakları sorusu da gündeme geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Koca’nın yaptığı açıklamalar kapsamında öğretmenler 7 Haziran Pazartesi günü itibari ile aşı için randevu almaya başlayabilecekler. Bunun yanı sıra akademisyenlerin ise ne zaman aşı olacağına ilişkin açıklama yapılmadı. Lakin üniversitelerin eylül ayında açılması beklendiği için aşı işlemlerinin hızlanacağı bekleniyor.

Öğretmenler aşı olmak zorunda mı? Aşı olmada yaş sınırı var mı?

Öğretmenlerin aşı olma konusu hakkında açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu ifadelerle açıklamada bulundu:

"Önümüzdeki hafta aşılama programımız için yeni bir dönem daha başlıyor. 7 Haziran Pazartesi gününden itibaren yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerimiz aşı olabilecekler. Aşı ile bağışıklık kazanacak ve salgını gündemimizden çıkaracağız. Bu güce güvenin."


Son Güncelleme: 03.06.2021 16:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AşıKovid-19ÖğretmenlerAşıOlacakMı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Leyla Aydemir ne zaman, nasıl öldürüldü? Leyla Aydemir'in katili kim, bulundu mu?
Leyla Aydemir ne zaman, nasıl öldürüldü? Leyla Aydemir'in katili kim, bulundu mu?
Boban Tomovski kimdir, nereli? Boban neden yakalandı, neden göz altına alındı?
Boban Tomovski kimdir, nereli? Boban neden yakalandı, neden göz altına alındı?
Açık cezaevi korona virüs izinleri ne zaman bitecek? Haziran 2021 Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?
Açık cezaevi korona virüs izinleri ne zaman bitecek? Haziran 2021 Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?
Nişan törenleri yasak mı? Ev ve salonlarda nişan yapmak serbest mi?
Nişan törenleri yasak mı? Ev ve salonlarda nişan yapmak serbest mi?
Piknik alanlarında piknik yapmak yasak mı? Mesire ve piknik alanları kapalı mı, yasak mı? Mesire alanları açık mı?
Piknik alanlarında piknik yapmak yasak mı? Mesire ve piknik alanları kapalı mı, yasak mı? Mesire alanları açık mı?
2021 İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek?
2021 İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek?

Popüler Haberler

Öğretmenler ne zaman aşı olacak? Öğretmenlere aşı zorunlu mu, yaş sınırı var mı?
Spotify Sadece Sen özelliği nedir? Spotify Sadece Sen nasıl kullanılır?
Öğretmenler yazın okula gidecek mi? Öğretmenler 18 Haziran'dan sonra okula gidecek mi?
Engelli raporu yenileme işlemleri ve süreci nasıl işler? 2021 Sürekli engelli raporu yenileme
TRT 1 Payitaht Abdülhamid dizisi bitiyor mu, ne zaman final yapacak?
3 Haziran 2021 Perşembe TV 8 yayın akışı: Dizi, film ve programları
Bu hafta ŞOK’ta neler var, hangi ürünler indirimde? 3-8 Haziran 2021 ŞOK aktüel indirimli ürünler kataloğu
Kanal 7 yayın akışı, bugün nasıl olacak? 3 Haziran 2021 Perşembe Kanal 7 dizi, film ve programları
Yelda Reynaud kimdir, nerede doğmuştur? Yelda Reynaud evli mi? Yelda Reynaud kaç yaşında?
Apple iphone'un garanti süresi nasıl öğrenilir?
PTT 55 bin personel alımı tarihileri ve alım şartları açıklandı mı? 2021PTT personel alımı ne zaman yapılacak?
Bim'de indirimde ne var 3 Haziran 2021 Perşembe bim indirimleri bu hafta
Masumlar Apartmanı dizisi Uygar kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Alper Saldıran kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
TV8 En Şık Benim yarışması başvuru adresi ve başvuru şartları
Çukur Sena geri mi dönüyor? Dilan Çiçek Deniz Çukur'un dizisi final bölümünde!
Beni Bırakma 620.bölüm fragmanı ve 4 Haziran 2021 Cuma özeti ATV
Sokağa çıkma yasağında dışarı çıkma cezası ne kadar? Sokağa çıkma yasağına uymama cezası
Masum 438. bölüm Kanal 7 canlı izle – 3 Haziran 2021 Perşembe tek parça Masum yeni son bölüm izle
Bekçi alımları ne zaman yapılacak? 2021 yılında kaç bekçi alınacak? Alımlar ne zaman başlayacak?
Bim Polosmart taşınabilir şarj aleti özellikleri ve kullanıcı yorumları
3 Haziran 2021 Perşembe Show TV yayın akışı: Dizi, film ve programları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.