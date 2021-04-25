Öğretmeni tarafından beğenilmeyen resim sosyal medyada viral oldu!

İngiltere’de gerçekleşen olayda altı yaşındaki kız çocuğun fotoğrafını beğenmeyen öğretmen öğrencisine ‘yanlış yapmışsın’ ifadelerini kullandı. Küçük kızın annesi Gemma Leighton, ise sosyal medyada Edie’nin resmini paylaştı.

Twitter’dan paylaşılan fotoğraf binlerce beğeni ve övgü alırken Edie ise kısa sürede ünlü oldu. İngiliz medyasında en çok konuşulan gündem olurken küçük kıza yapılan haksızlık ele alındı. Edie’nin annesi kızına yapılan haksızlığı açıklarken binlerce kullanıcı küçük kızı destekledi. Annesi ise “sanatı yanlış yapamazsınız! Yapmayı en çok sevdiği şey sanat olduğu için o kadar üzüldü ki. Lütfen Edie'ye biraz destek verip resmini beğenir misiniz?" ifadelerine yer verdi.