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Öğretmen ve öğrencide koronavirüs çıktı! 30 öğrenci karantinada

Okullarda yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte korona virüs haberleri gelmeye başladı. Ordu Fatsa'da bir ilkokulda görevli öğretmen ve öğrencide korona virüs tespit edildi. Olaydan sonra aynı sınıfta bulunan 30 öğrenci karantinaya alındı.

13 Ekim 2020 Salı 18:56
Öğretmen ve öğrencide koronavirüs çıktı! 30 öğrenci karantinada
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Korona virüs vakaları artmaya devam ediyor. Uzun süredir uzaktan eğitimde olan okullarda yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte , okullardan korona virüs vaka ve karantina haberleri gelmeye başladı.

Son gelen bilgilere göre Ordu Fatsa'da bir ilkokulda görevli bir öğretmen ve okulda yüz yüze eğitime gelen ilkokul 1.sınıf öğrecisine korona virüs semptonları gösterdiği gerekçesiyle korona virüs testi yapıldı.DEvlet hastanesinde yapılan testlerin ikisininde sonucu pozitif çıktı.


Korona virüs testi pozitif çıkan öğretmen ve öğrenci hastanede tedavi altına alırken, aynı sınıfta yüz yüz eğitime katılan 30 öğrencide karantina altına alındı.

Ayrıca ekipler tarafından okulda detaylı dezenfekte çalışmaları başlatıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Dumlupınar İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanı Tülay Demirbaş, sınıfın karantinada olduğunu ve tüm tedbirlerin alındığını bildirdi. Demirbaş, velilerin endişelenmesine gerek olmadığını yüz yüze eğitim öğretimin devam ettiğini sözlerine ekledi.

 



Son Güncelleme: 13.10.2020 18:56
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Öğretmen Ve öğrencide Koronavirüs çıktıOrdu FatsaKoronavirüs
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