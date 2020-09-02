Öğrencilerin dikkatine! 81 ilde açıldı ve açılış Bakan Selçuk tarafından gerçekleşti

31 Ağustos-18 Eylül arasında gerçekleşecek olan telafi eğitimlerinde öğrencilerime yardımcı olmak amacıyla kurulan EBA destek noktalarını Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Ankara’da bir ilkokulda açılışını gerçekleştirdi.

ÊBA altyapısının geliştirildiğini söyleyen Bakan Selçuk anı anda 1 milyon öğrencinin EBA’ya giriş yapabildiğinden bahseden Bakan Selçuk bu sayının daha da artacağını ifade etti.

EBA destek noktaları sayesinde intenet ve bilgisayar erişimi olmayan dersleri takip edemeyen öğrencilerin bu süreçte sıkıntı çekmemeleri için kurulmuş bir sınıf. Tüm illerde toplamda 1450 tane ebaoluşturuldu ve bu sayının 5200’e çıkarılması planlanıyor.

EBA destek noktalarında öğrencilerin dijital eğitim araçlarını ve geniş bant intenet eğitimi hizmetlerinden yararlanmaları sağlanacak.

EBA destek noktalarında öğrencilerin planlanan vakitlerde faydalanması için öğrenci yığılmalarını önlemek amacıyla yoğunluğu azaltacak şekilde zaman planlanması yapılacak.

Sınıf seviyelerine göre ve destek noktalarına giriş çıkışlarda öğrenci yoğunluğu olmayacak şekilde planlanıyor. Her türlü hijyen önlemlerinin alındığı destek noktalarında öğrencilerin geçirecekleri vakitlerde canlı ders sürelerinden az olmayacak şekilde planlandı.Öğrencilerin karşılaşabileceği sorunlar için en az bir tane EBA Destek Noktası sorumlusu öğretmen yada teknik eleman görevlendirilmesi yapıldı.

