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Öğrencilerin arasına girdikten sonra açıklama yapan Melih Bulu: Öğrenciler çok net!

Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan ve tepkilerin odağındaki isim olan Melih Bulu, "Öğrenciler çok netler. Argümanları şu; 'Bizim sizin kişiliğiniz ile ilgili bir sorunumuz yok. Ama seçimle gelmediniz' diyorlar" ifadelerine yer verdi.

07 Ocak 2021 Perşembe 14:21
Öğrencilerin arasına girdikten sonra açıklama yapan Melih Bulu: Öğrenciler çok net!
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Prof. Dr. Melih Bulu, CNN TÜRK kanalında Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge programında açıklama yaptı.

Bulu, "Öğrenciler çok netler. Argümanları şu; 'Bizim sizin kişiliğiniz ile ilgili bir sorunumuz yok. Ama seçimle gelemediniz' diyorlar. Böyle bir argümanları var. Ben seçimle gelmemiş ilk rektör değilim, 2016'dan beri rektörlerin hepsi benim gibi atanıyor" ifadelerine yer verdi.

Bulu, "Bu protesto sizce organik bir protesto mu?" sorusuna ise şu yanıtı verdi; "Tepki bekliyordum önceki rektörde de yaşanmıştı. Bizim kendi öğrencilerimizin kültüründen gelen bir protesto. Genelde rektör değişikliklerinde oluyor bu. Ama maalesef benim durumumda başka unsurlarda devreye girdi bunlar tutuklananların kimliklerinden de belli. Bu, Boğaziçi Üniversitesi'ne zarar veriyor ve öğrencilerimiz bunu fark etti ve dış gruplarla bir araya gelmiyor. Biz bunu kendi içimizde daha rahat çözeriz diye düşünüyorum."

Bulu, şu ifadelere yer verdi:

"Ben, sırtını dönen hocalarla yavaş yavaş konuşacağım. Açıkçası beni tanıyanlar orada yoktur diye düşünüyorum. O anda çalışıyordum. Ama Boğaziçi'nin kültürü, isteyen sırtını döner isteyen elini sıkar.

ODTÜ'nün de bir kültürden ötürü ekol demek daha doğru. Boğaziçi'nin de bir ekolü vardır. Türkiye'de ekolleri olan üniversiteler vardır. Eski üniversitelerin kendi içerisinde oluşturdukları uzlaşma zemin olmuştur. Boğaziçi'nde böyle bir kültür vardır. Boğaziçi kültürü dediğimiz şey kurucu ekolünde etkisiyle insanların fikirlerin serbestçe söylediği karşındaki katılmıyorum dese bile ama asgari müştereklerde uzlaşmayı başarabilen bir kültür. İşi kavgaya götürmeden uzlaşabilen bir kültür. Belli kurallarla hareket edebilen adamına göre davranmayan bir kültür. Bunun birçok böyle benzeri bileşenleri var. 

Tabii ki bir tepki bekliyordum. Benden önceki rektörde de benzer şeyler oldu. İnsanların hepsinin evinde olmasının sebebiyle daha beklenin yukarısına çıktı sosyal medyada özellikle çok yer aldı. Bu tip tepkiler üniversite içinde kalırken pazartesi günü tepkinin dışarıdan da gelmesiyle Türkiye'nin gündemine oturdu. Dışardan çıktı tepki artık kendi içerimizde hallederiz diye düşünüyorum. Bugün en azından benim konuştuğum öğrenciler Boğaziçiliydi ve bir sorun yoktu.”

"Türk polisini tebrik ediyorum"

“İtiş kakış yapanlar Boğaziçililer değil dışarıdaki unsurların içeri girmeye çalışmasında oldu. Polis inanılmaz bir acıtasyon olmasına rağmen en ufak bir şey yapmadılar. Türk Polisini ben bir kez daha tebrik etmek istiyorum."

Bulu, "Kapıya kelepçe takılması sizi rahatsız etti mi?" sorusunaysa "Bunun bir mantığı var arkasında. Kapı kırılmış ve en basit yöntem olarak bulmuşlar. Kapı insanların üzerine de devrilebilir. O kapının yanında yaya geçiş yolu var zaten. Kırılmış kapıyı tutmak için öyle bir çözüm üretmişler. Bunun hikayesi bu."

 



Son Güncelleme: 07.01.2021 14:21
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Anahtar Kelimeler:
MelihBuluBoğaziçiÜniversite
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