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OGM Babalar Günü ücretsiz fidan bağışı

Babalar Günü’ne özel olarak sosyal sorumluluk projesi başlatan Orman Genel Müdürlüğü, www.babaminfidani.com adresinde başvuruda bulunanlara, babalarının ismine fidan dikerek, kişiye özel düzenlenen dijital katılım belgesi veriyor. Peki, OGM Babalar Günü fidan bağışı nasıl yapılır? İşte detaylar…

20 Haziran 2021 Pazar 15:34
OGM Babalar Günü ücretsiz fidan bağışı
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OGM, Anneler Günü’ne özel düzenlediği fidan bağışı kampanyasını Babalar Günü’nde de devam ettirme kararı aldı. Orman Genel Müdürlüğü, bu kampanyayla milyonlarca fidan dikip geleceğimize nefes olmayı hedefliyor.

Fidan bağışı kampanyasına başvuru

Bu anlamlı günde babasına değerli bir hediye vermek isteyen kişiler için fidan bağışı sitesi hazırlayan OGM, ücretsiz olarak fidan sahiplenmeyle beraber ücretli fidan bağışı imkanı sunuyor. Kampanyaya katılım sağlayanlar için dijital ortamda hazırlanmış kişiye özel bağış sertifikası da verilmekte. Aynı zamanda, #BabamınFidanı etiketi ile sosyal medyada yapılan paylaşımlarda yirmi tane orman lezzetleri sandığı katılım sağlayanlara hediye ediliyor.

Babalar Günü’nde fidan bağışı nasıl yapılır?

Babalar Günü’ne özel babası adına fidan bağışı yapmak isteyenler, OGM’ye ait www.babaminfidani.com adresinde baba adıyla soyadı, kendi adıyla soyadı ve e-posta bilgilerini girdikten sonra kampanyaya katılım sağlayabiliyor.

Babalar Günü fidan bağış sayfası

https://www.babaminfidani.com/


Son Güncelleme: 20.06.2021 15:34
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