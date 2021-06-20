OGM Babalar Günü ücretsiz fidan bağışı

OGM, Anneler Günü’ne özel düzenlediği fidan bağışı kampanyasını Babalar Günü’nde de devam ettirme kararı aldı. Orman Genel Müdürlüğü, bu kampanyayla milyonlarca fidan dikip geleceğimize nefes olmayı hedefliyor.
Fidan bağışı kampanyasına başvuru
Babalar Günü’nde fidan bağışı nasıl yapılır?
Babalar Günü’ne özel babası adına fidan bağışı yapmak isteyenler, OGM’ye ait www.babaminfidani.com adresinde baba adıyla soyadı, kendi adıyla soyadı ve e-posta bilgilerini girdikten sonra kampanyaya katılım sağlayabiliyor.
Babalar Günü fidan bağış sayfası
https://www.babaminfidani.com/
Son Güncelleme: 20.06.2021 15:34