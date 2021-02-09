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Oğlunu kaybeden acılı anneye para cezası kesildi!

3 yıl önce Tekirdağ Çorlu’da meydana gelen tren kazasında 9 yaşında Oğuz Arda Sel yaşamını yitirdi. Acılı anne Mısra Öz Sel dava sırasında mahkeme heyetine ‘hakaret’ ettiği iddiası üzerine para cezasına çarptırıldı. 3 yıldır evlat acısı çeken anne mahkeme heyetine “Üç maymunu oynamayı tercih eden bir heyet" dediği gerekçesiyle dava açıldı.

09 Şubat 2021 Salı 17:50
Oğlunu kaybeden acılı anneye para cezası kesildi!
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3 yıl önce gerçekleşen olayda Edine Uzunköprü ilçesinden İstanbul’a gitmek için 362 yolcu kapasiteli ve 6 personelin bulunduğu tren 2018 tarihinde Tekirdağ Çorlu ilçesi yakınlarında raydan çıkması sonucu tren devrildi. 25 kişinin hayatının kaybettiği kazada 340 kişi yaralandı. Katliam gibi kazada Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları (TCCD) bünyesinde çalışan görevliler ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak’ suçu gerekçesi ile 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

 Kazada hayatını kaybeden aile yakınları ise kaza için birçok sebep olduğunu dile getirerek isyan ettiler. Hayatını kaybedenlerin arasında 9 yaşındaki oğlu Oğuz Arda’yı kaybeden acılı anne Mısra Öz Sel ise mahkeme sırasında ‘üç maymunu oynamayı tercih eden bir heyet’ dediği için ‘kamu görevlisine hakaret’ suçundan acılı anneye dava açıldı. Açılan dava sonucunda Mısra Öz Sel’in suçlu olduğu görülerek 8 bin 840 TL para cezası verildi.

 ‘Gerçek sorumlular yargılanmadığı müddetçe ben ve 25 kişi hakkımızı aramaya devam edeceğiz’

 

Adliye çıkışı sonunda oğlunu kaybeden anne gazetecilerin sorularını yanıtlarken şu sözleri söyledi. “İsterlerse 800 bin lira ceza versinler. İsterlerse 8 trilyon ceza versinler. Gerçek sorumlular yargılanmadığı müddetçe, ben ve 25 kişi hakkımızı aramaya devam edeceğiz.” dedi. Korkmadığını ve bu işin peşini bırakmadığını dile getirerek haklarını arayacaklarını ve vazgeçmeyeceklerini belirtti.



Son Güncelleme: 09.02.2021 17:50
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Anahtar Kelimeler:
TrenEdirneUzunköprü Trençorlu Tren Kazası
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