ODTÜ'nün eski rektörü Ahmet Acar yaşamını yitirdi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin eski rektörü olan Prof. Dr. Ahmet Acar kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

2008 yılından 2016 yılına kadar 8 yıl boyunca ODTÜ’nün rektörlük görevini yürüten Prof. Dr. Ahmet Acar’ın hayatını kaybettiğini ODTÜ Twitter hesabı üzerinden duyurdu.

Ahmet Acar Kimdir?

1949 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Ahmet Acar, ODTÜ İşletme bölümü öğretim üyeliği görevi yapmıştır. Ayrıca girişimcilik, işletme yönetimleri, işletme politikası, sayısal karar, staratejik yönetim gibi birçok konuda dersler vermiş ve eğitim ve danışmanlık görevleri yürütmüştür.

2008-2016 yılları arasında ODTÜ rektörlüğü görevini yürüten Ahmet Acar, 2020 yılının Aralık ayında kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmiştir.