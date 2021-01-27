Ocakta unutulan düdüklü tencere can aldı!

Hayatını kaybetti

Olay, akşam saatlerindeilçesine bağlı Karaova Mahallesi’nde meydana geldi. Aysel Altunbaca, sahibi olduğu mağazada yemek yaparken,yi ocağın üzerinde unuttu. Düdüklü tencereninsıyla çıkan yangında, iş yeri alevler içerisinde kaldı. Patlamada yaralanan Altunbaca kendini dışarı atmayı başarırken, engelli oğlu Mesut Altunbaca yanan dairenin içerisinde kaldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Küle dönen iş yerine giren ekipler, Mesut Altunbaca’nın yanarak feci şekilde can verdiğini belirledi. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan anne Aysel Altunbaca ise ambulans ile hastaneye kaldırıldı.