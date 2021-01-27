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Ocakta unutulan düdüklü tencere can aldı!

Antalya'da bir iş yerine ocakta unutulan düdüklü tencere patladı. Patlama sonrası alevler içerisinde kalan iş yerinde, engelli bir kişi yanarak can verdi.

27 Ocak 2021 Çarşamba 03:20
Ocakta unutulan düdüklü tencere can aldı!
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Olay, akşam saatlerinde Kuşadası ilçesine bağlı Karaova Mahallesi’nde meydana geldi. Aysel Altunbaca, sahibi olduğu mağazada yemek yaparken, düdüklü tencereyi ocağın üzerinde unuttu. Düdüklü tencerenin patlamasıyla çıkan yangında, iş yeri alevler içerisinde kaldı. Patlamada yaralanan Altunbaca kendini dışarı atmayı başarırken, engelli oğlu Mesut Altunbaca yanan dairenin içerisinde kaldı.

Hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Küle dönen iş yerine giren ekipler, Mesut Altunbaca’nın yanarak feci şekilde can verdiğini belirledi. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan anne Aysel Altunbaca ise ambulans ile hastaneye kaldırıldı.



Son Güncelleme: 27.01.2021 03:20
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Anahtar Kelimeler:
AntalyaKuşadasıDüdüklü TencerePatlama
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