Ocakta unutulan düdüklü tencere can aldı!

27 Ocak 2021 Çarşamba 03:20
Olay, akşam saatlerinde Kuşadası
ilçesine bağlı Karaova Mahallesi’nde meydana geldi. Aysel Altunbaca, sahibi olduğu mağazada yemek yaparken, düdüklü tencere
yi ocağın üzerinde unuttu. Düdüklü tencerenin patlama
sıyla çıkan yangında, iş yeri alevler içerisinde kaldı. Patlamada yaralanan Altunbaca kendini dışarı atmayı başarırken, engelli oğlu Mesut Altunbaca yanan dairenin içerisinde kaldı.
Hayatını kaybetti
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Küle dönen iş yerine giren ekipler, Mesut Altunbaca’nın yanarak feci şekilde can verdiğini belirledi. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan anne Aysel Altunbaca ise ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Son Güncelleme: 27.01.2021 03:20
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