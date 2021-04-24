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Obüsler PKK hedeflerini tam isabetle vurdu!

Irak'ın kuzeyinde bulunan pek çok bölgeye düzenlenen operasyonlara Hakkari'nin Derecik ilçesine kurulan Obüslerden tam destek geldi. Obüsler PKK hedeflerini tam isabetle vururken bölgede ki hareketlilik ilçe merkezinden izlenebildi.

24 Nisan 2021 Cumartesi 21:08
Obüsler PKK hedeflerini tam isabetle vurdu!
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Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak’ın Kuzeyinde ki bölgelere düzenlediği operasyonlarda Hakkari’nin Derecik ilçesine yerleştirilen obüsler hedeflerin tam isabetle vurmaya devam ederken PKK’ya ciddi bir darbe vurulduğu belirtildi.

Bölgede yaşanan hareketlilik ilçe merkezinden takip edilebilirken Metina bölgesi başta olmak üzere Zap, Avaşin, Basyan, Kandil ve Gara bölgeleri de ağır ateş altında bırakıldı. Obüslere ek olarak İHA, SİHA ve ATAK helikopterleri ile vurulan PKK mevzileri sonrasında şanlı Türk ordusu sınırı geçerek temizlik yaptı.

Obüsler PKK hedeflerini tam isabetle vurdu

Irak’ın sıfır noktasında bulunan PKK kampları Hakkari’nin Derecik ilçesinde yerleştirilen Obüslerle darmaduman edilirken 34’üncü Hudut Tugay Komutanlığı’nın başarısına dikkat çekildi. Top atışlarında büyük başarı sağlayan komutanlık belirlenen hedefleri tam isabetle vurdu.

 




Son Güncelleme: 24.04.2021 21:08
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Anahtar Kelimeler:
TSKObüsPKKHedeflerOperasyonırakMetinaZapAvaşin
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