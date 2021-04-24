Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak’ın Kuzeyinde ki bölgelere düzenlediği operasyonlarda Hakkari’nin Derecik ilçesine yerleştirilen obüsler hedeflerin tam isabetle vurmaya devam ederken PKK’ya ciddi bir darbe vurulduğu belirtildi.
Obüsler PKK hedeflerini tam isabetle vurdu
Irak’ın sıfır noktasında bulunan PKK kampları Hakkari’nin Derecik ilçesinde yerleştirilen Obüslerle darmaduman edilirken 34’üncü Hudut Tugay Komutanlığı’nın başarısına dikkat çekildi. Top atışlarında büyük başarı sağlayan komutanlık belirlenen hedefleri tam isabetle vurdu.
Son Güncelleme: 24.04.2021 21:08